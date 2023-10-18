«Красный Октябрь» готов к отопительному сезону

Экономика 18.10.2023 09:50
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18.10.2023 09:50
Специалисты теплосилового цеха (ТСЦ) металлургического предприятия завершили подготовку к пуску тепла – модернизирована тепловая сеть и оборудование заводских котельных.
Выполнен комплекс мероприятий по подготовке водогрейной котельной к отопительному сезону: обновлено вспомогательное оборудование и теплофикационная сеть. При участии специалистов цех ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) капитально отремонтирован сетевой насос, второй агрегат на днях будет в резерве. В финальной стадии работы по косметическому ремонту здания.
Сейчас работники центральной лаборатории метрологии проверяют исправность контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также систему безопасности котельного оборудования. Успешно проведены гидравлические испытания котлов.
Работники ТСЦ совместно с персоналом цеха ремонта металлургических печей (ЦРМП) также выполнили монтаж нового огнеупорного защитного слоя котлов паровой и водогрейной котельных. Работы проводились как в топочном пространстве, так и на наружных поверхностях котлоагрегата. Одновременно произведен ремонт части механических и натрий-катионитовых фильтров центральной водоподготовительной установки.
Специалисты электроцеха по ремонту металлургического оборудования (ЭЦРМО) выполнили ряд мероприятий, связанных с обеспечением бесперебойной подачи электроэнергии в котельные. Газовая служба предприятия подготовила газопотребляющее оборудование к приему голубого топлива. Тепло начнёт поступать в здания и цеха завода с началом отопительного сезона.
Подчеркнем, что на предприятии ведется консультация всех производственных цехов по вопросам регулировки и модернизации систем отопления и горячего водоснабжения. Кроме этого, своевременно устраняются проблемы внутрицеховых систем теплового хозяйства, а также оказывается помощь в пуско-наладке, ремонте трудоёмких и специфических элементов систем теплоснабжения.
Отметим, что в летний период во время остановки оборудования паровой, водогрейной котельных и центральной водоподготовительной установки, были произведены работы по промывке баков и трубопроводов, а также ревизии электрического оборудования, насосов и частичная замена запорной арматуры.
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