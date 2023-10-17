Бесконечная философия музыки в работах Георгия Матевосяна





Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает художник-постановщик театра «Царицынская опера», лауреат Государственной премии Волгоградской области, член Союза художников России Георгий Матевосян. Выдающийся живописец, искусный ювелир, замечательный архитектор ярко воплощает свои таланты в создании живого мира на сцене театра. Его авторству принадлежат около 50 театральных постановок, каждая из которых является отражением разных сторон его творческой личности.

С самого рождения Георгий Матевосян рос в талантливой семье и это сыграло немаловажную роль в развитии его художественных способностей. Дедушка Георгия был ювелиром, а бабушка –художницей. Мама рано дала мальчику в руки карандаши и активно занималась с ним творчеством.

В 1975 году Георгий Матевосян успешно окончил Волгоградский институт архитектуры и строительства. Работал архитектором, дизайнером, успешно занимался ювелирным делом. Примечательно, что в натуральных, поделочных камнях талантливый художник находит те самые перетекающие линии, цвета и формы, глубину, которыми так знамениты его работы. Например, агаты и ониксы насыщены красивой игрой цвета и изобилием природных рисунков. Георгий Матевосян создает таинственные и прекрасные пространства, особые миры, наполненные музыкой, светом, несущие дыхание единого космоса. В каждой картине отражены мир чувств, иллюзий, вдохновения, особенной, тонкой философии автора. Художник мастерски изображает тонкие эмоциональные переживания, выстраивает ассоциативные цепочки, передающие понимание бытия.

— Для меня позитив и состояние умиротворения – основа жизни, — поделился Георгий Грантович. — В работах отражено мое мировосприятие, все то, что я увидел и пропустил через себя. Вдохновить меня может причудливый изгиб дерева, послесвечение облаков, невероятное природное сочетание цветов и света...

Выставляться художник начал в 1984 году. С 1989 году Георгий Матевосян является членом Союза художников России. Работы художника – часть культурного наследия России, они находятся в музеях и частных коллекциях России, Германии, Австрии, Бельгии, Швеции, Италии, Франции, Чехии, Швейцарии, Канады, Америки и Японии.

В 2003 и 2008 годах был лауреатом конкурса «Царицынская муза» в номинации искусство. В 2009 году Георгий Матевосян стал лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности в номинации «Изобразительное искусство».

С 2012 года Георгий Грантович служит в театре «Царицынская опера» художником-постановщиком. Новые интерпретации и образы, трактовки давно прошедших эпох, весь реквизит, декорации, созданные Матевосяном, помогают артистам войти в образы, передать состояние. В театре его фантастические миры, неповторимая техника живописи, наполненная светом, обретают масштаб. Среди ярких спектаклей, осуществленных в его оформлении: Травиата» Дж. Верди, «Так поступают все женщины» В.А. Моцарт, «Князь Игорь» А. Бородин, «Спящая красавица», «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса и другие.

— Театр давно стал мне родным домом, — поделился Георгий Грантович. — Вместе с залом и артистами я заново переживаю каждую постановку, в создании которой я принимал участие. И все, чем я занимался в своей жизни, теперь помогает мне в работе над спектаклями: ювелирное дело в создании макетов, архитектура – в чертежах, живопись – в декорациях. Знание эстетических законов живописи, архитектуры, ювелирной сферы необходимы не только для вдохновения, но и для обогащения своего инструментария.

Впереди у художника оформление романтического балета «Сильфида» Х. Левенскольда, встреча с балетмейстером уже состоялась. В своих сценических решениях Георгий Матевосян не стремится к точной исторической реконструкции, для него важнее поставить психологические акценты на переживаниях героев, связать постановку с современной жизнью, дать свободу для полета воображения.

— Сегодня меня наполняют и вдохновляют любовь к жизни, всему удивительному и прекрасному, — рассказал Георгий Грантович. — Я люблю своих родных, друзей, свою Родину. Я не представляю себя без Волги, Дона, степей. В камерной философии моих произведений и в работе в театре все это непременно находит отражение.







