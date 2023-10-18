Телеком

Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать цифровые проекты и выиграть стипендию

Телеком 18.10.2023 08:07
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18.10.2023 08:07


Оператор сообщает о старте конкурса для студентов Волгоградского государственного технического университета. Компания приглашает участников разработать проекты, которые будут направлены на улучшение сферы образования, городской среды и сферы телекоммуникаций с помощью современных технологий. Авторы лучших проектов разделят между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно до конца 2023 года.
Tele2 запускает второй стипендиальный проект в ВолгГТУ. Оператор приглашает к участию студентов вуза, которые готовы предложить креативные и амбициозные идеи в изучении возможностей искусственного интеллекта, способов эффективного обучения и аспектов цифровизации городов.
Участникам предложены на выбор 4 темы для разработки проектов: «Метавселенные», «Искусственный интеллект», «Обучение без границ» и «Цифровизация городов». Выбирая любое из этих направлений, студенты могут выступить в качестве экспертов по созданию полезных digital-решений. В программе могут принять участие студенты любой формы обучения по всем направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
Конкурс пройдет в несколько этапов. Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2023 года. В зимний период кураторы проекта, представители Tele2 и вуза, помогут студентам с проработкой кейсов. В марте комиссия оценит полученные работы и составит шорт-лист лучших проектов. В апреле пройдет очная защита работ и награждение победителей. 
В комиссию войдут сотрудники Tele2 и представители ВолгГТУ. Автор самого интересного и креативного кейса получит стипендию в размере 100 000 рублей, обладатель второго места – 60 000 рублей, третьего места – 40 000 рублей.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
— Tele2 и ВолгГТУ уже несколько лет связывают деловые отношения. Опыт проведения стипендиального проекта в прошлом году продемонстрировал, что волгоградские студенты отлично разбираются в современных трендах и готовы предлагать интересные идеи в области мобильных технологий и цифровых сервисов. В этом году мы расширили количество направлений и добавили самые актуальные темы для генерации идей. Надеемся, это будет хорошей мотивацией для участников.
Александр Навроцкий, ректор Волгоградского государственного технического университета:
В этом году совместный конкурс с Tele2 пройдет уже во второй раз и, я уверен, привлечет еще больше внимания студентов. Подобные кейсы позволяют ребятам попробовать свои силы, проявить креативность, улучшить навыки анализа больших объемов информации, и публичных выступлений. Погружение в проблематику таких современных IT-трендов как метавселенные, искусственный интеллект, создание умной городской среды, уверен, очень пригодится будущим специалистам. Тем более, что это направления, которые востребованы у студентов нашего университета, и данный конкурс будет являться дополнительной практической составляющей к образовательному процессу.
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