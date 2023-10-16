Общество

В Волгограде прошел фестиваль в поддержку бездомных животных

Общество 16.10.2023 17:08
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16.10.2023 17:08


Благотворительный семейный фестиваль для собак и их хозяев «Лапки-тапки» прошел накануне в Волгограде. Организованный Центром социальных программ компании РУСАЛ в поддержку бездомных животных приюта «ДворНяшки» он собрал более 350 участников.

Теплым воскресным днем на аллее фонарей музыкантов Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда собрались люди, которые обожают пушистых крошек и верных друзей с хвостиками.  Всех гостей фестиваля ждали увлекательные интерактивные занятия: игра «Мемори» и творческие мастер-классы, организованные волонтерами молодежно-подростковых центров «Перекресток», «Ровесник» и «Диалог», которые постарались создать творческую атмосферу на празднике.  

Благодаря умениям маленьких мастеров, появились оригинальные сумки с символом фестиваля собакой, фигурки животных из воздушного пластилина, брелоки и остались яркие следы лапок и тапок, украшающие парковую зону Дворца культуры. А с детских лиц не сходили улыбки.


Мастера Волгограда приготовили авторские изделия ручной работы для,  четвероногих друзей и их владельцев. Для любителей собак работала лекционная площадка. О том чем кормить собаку, чтоб она была активной и здоровой рассказала зооинженер Виктория Бондаренко, ветеринар - Ирина Горбунова поделилась опытом как вовремя заметить угрожающие симптомы у собак и почему важно проводить стерилизацию питомцев. Подстриженные когти, чистые ушки, ухоженная шерсть  – все это влияет на здоровье домашнего любимца уверена грумер Наталья Игнатьева – победитель региональных и Всероссийских конкурсов грумеров, специалист студии «Леди и бродяга».

На сцене «зажигали» участники  вокальной студии "Black White", а Милена Симонян - воспитанница молодежного центра «Перекресток» исполняла лирические джазовые композиции.


Кульминацией фестиваля стало шоу собак, в котором приняли участие 17 питомцев. Шипперке, бишон фризе, бигль, китайская хохлатая, джек-рассел и той терьеры, хаски, бордер колли, стаффордширский терьер, цвергпинчер и, конечно, дворняжки премиум класса поразили гостей фестиваля своими нарядами, умениями, доброй энергетикой и даже танцами.  

В жюри не растерялись и каждому участнику придумали номинацию, в которой он стал победителем. Подарки вручил  участникам шоу партнер фестиваля PetShop.ru - интернет-магазин товаров для животных. Натуральные собачьи лакомства под названием «Радость на хвосте» подарили представители компании «Гринфуд», а компания «СИТНИКОВЪ» перевела средства на благотворительный счет.

Все, кто пришел на фестиваль, не просто приятно провели время, слушая живую музыку и занимаясь тем, что по душе, но и помогли приюту для бездомных животных «ДворНяшки». На локациях были размещены листовки с Qr-кодом, воспользовавшись им гости события переводили средства в помощь приюту. Приятным сюрпризом для владельца приюта стало вручение благотворительного сертификата на 5000 банок консервов для собак от интернет-магазина PetShop.ru


- Фестиваль – это хорошо, но важно, чтобы каждый из нас ежедневно заботился о тех, кого принял в друзья, будь то кошка или собака. И тогда не будет бездомных несчастных животных. Иногда счастье в дом приходит с кошкой или собакой, которых вы приютили или взяли из приюта. Посмотрите вокруг себя, может быть, ваш питомец-друг уже смотрит на вас доверчивыми глазами! Спасибо всем, кто внёс посильную помощь. Спасибо партнерам, без которых фестиваль не состоялся бы, - отметили организаторы фестиваля.


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