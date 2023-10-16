Экономика

«Открытие Авто»: количество китайских салонов в России приближается к двум тысячам

Экономика 16.10.2023 16:21
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16.10.2023 16:21


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменялись дилерские сети в России в течение трех кварталов 2023 года. К началу октября уже 10 китайских марок имеют в активе более сотни салонов. Лидерство в зачете брендов по числу шоу-румов сохранила Сhery (197 локаций). При этом из 1 137 салонов, открытых в нашей стране с начала года, 977 пришлось на китайские марки – это 9 из 10 шоу-румов. Всего на начало октября в России насчитывалось 1 926 китайских салонов, занимающих более половины официальной дилерской сети.
Захватывать рынок, на котором есть спрос, но нет достаточного числа конкурентов – это отличная возможность для развития любого бизнеса. Китайские марки, конечно, не упускают шанса этим воспользоваться. Больше всех салонов сейчас у компании Chery (197). Однако о серьезном росте в этом году речи уже не шло. По большей части марка начала отсеивать тех дилеров, которые, по ее мнению, ведут бизнес недостаточно эффективно. За три квартала на 27 открытий здесь пришлось 14 закрытий.
Марка Geely, прежде придерживающаяся у нас довольно консервативной политики, в этом году наращивает количество дилеров куда активнее. К началу октября ее сеть увеличилась до 172 салонов, 34 из которых появились в 2023 году.
Замкнул тройку лидеров – Changan (155 салонов, 43 открытия). На своей родине, в Китае, это одна из ведущих марок. Судя по темпам роста, она может стать таковой и в России.
Большая часть салонов Omoda получили франшизы в России еще в прошлом году. В текущем году марка также продолжала развитие: по итогам 3 кварталов у нее насчитывается 151 действующий шоу-рум. Почти столько же - у еще одной «родственницы» Chery, марки Jaecoo (146 шоу-румов). Все ее торговые точки были открыты в третьем квартале этого года, а это рекорд роста бизнеса за всю историю официальных дилерских сетей в России.
Нашли свое место в десятке лучших и два других суббренда этого же семейства – Jetour (119 салонов) и Exeed (105). Причем развитие сети последней марки у нас замедлилось после того, как дистрибьютор сильно увеличил требования к дилерам по оснащению и цене локаций.
Марка Haval периодически становится лидером по продажам в отечественном авторитейле, но по размерам сети пока находится всего лишь на седьмом месте (134 салона). В свою очередь FAW, прежде зарабатывающая в России на грузовой технике, сейчас, похоже, проявила активность и в легковом сегменте (145 шоу-румов). Отметим и JAC (116 шоу-румов). Напомним, что, если бы не эта марка, у нас, возможно, не было бы «Москвича» и Sollers.
В целом из 1 137 салонов, открытых в нашей стране за три квартала текущего года, 977 пришлось на китайские марки – это 9 из 10 шоу-румов. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети. Это почти на полтысячи больше, чем кварталом ранее, и это без учета дилерских центров Evolute, Sollers и «Москвич», которые формально считаются российскими, но их автомобили сделаны на основе моделей из Поднебесной.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие»):
— В оставшиеся три месяца текущего года Китай, по нашим оценкам, увеличит свое присутствие в России. Под автоконцерны их Поднебесной уже начали переформатировать даже державшиеся «на плаву» дольше всех салоны Kia и Hyundai. Однако самые привлекательные места для торговли по большей части уже распроданы. При этом наиболее дальновидные авторитейлеры не спешат отдавать весь бизнес под чайна-марки. Сохраняется еще немало локаций премиальных немецких брендов Audi, BMW, Mercedes-Benz, а также всегда востребованных у нас японских марок Mazda, Mitsubishi и Toyota, которые дилеры заполняют машинами самостоятельно.
Пока все идет к тому, что к концу текущего года количество китайских салонов в России может увеличиться до 2,2-2,3 тысячи шоу-румов. В то же время стабильность части из них оставляет желать лучшего. За три квартала в чайна-сетях состоялось уже более сотни закрытий. И эти цифры будут расти. По сути, лишь дилерские центры Chery, Geely и Haval могут похвастать тем, что продают в среднем по 40-60 машин в месяц. Остальные нередко ведут бизнес ниже точки безубыточности. Чтобы ситуация стала меняться в лучшую сторону, необходимо расширение модельного ряда, объема денежных поддержек для клиентов за счет дистрибьюторов и остановка роста цен, а идеале – их снижение.
Топ-10 китайских брендов по размерам сети за январь-сентябрь 2023 года

Источник данных: АвтоБизнесРевю.
*продажи стартовали в конце сентября

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