В Волгоградской области действует оранжевый уровень опасности из-за двух погодных явлений, которые могут обернуться стихийными бедствиями и нанести ущерб, передает V102.RU.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, до полуночи 16 октября в отдельных северо-западных районах Волгоградской области будет пожароопасно. На этих территориях ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность - 5 класс, когда пожары могут начаться от любого источника огня и повышенных температур. В отдельных северо-восточных районах области прогнозируют высокую пожарную опасность классом ниже.

Еще одно опасное явление, которое ожидается в регионе, - туман. Предупреждение действует с 00:00 до 12:00 сегодня, 15 октября.

По данным Волгоградского ЦГМС, в воскресенье, 15 октября, в регионе будет теплым. В районах области днем +16...+21º, без существенных осадков. Однако ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

В Волгограде также существенных осадков не ожидается. Днем +18...+20º.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»