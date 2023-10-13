В международной Премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» - одного из самых значимых событий в промышленном секторе России, победу одержала сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия.

В этом году на участие в конкурсе поступили заявки от 451 сотрудницы из 57 крупных компаний металлургической, нефтегазохимической и других отраслей. Номинантами Премии стали представительницы 100 городов из России, Казахстана, Беларуси и Грузии. В финал прошли 120 лучших проектов.





Предприятие из Котельниково Волгоградской области выдвинуло на конкурс начальника отдела по связям с общественностью Евгению Панову, которая стала победителем в номинации «Социальный/волонтерский проект года» в 2023 году.

Конкурсное жюри в составе экспертов отрасли высоко оценило достижения Евгении и ее коллег в социально направленной деятельности.

Больших успехов сотрудники предприятия достигли в развитии волонтерства. В движении работает активная молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята на добровольных началах помогают пожилым людям, изучают и популяризуют историю родного края, работают с детьми, организуют спортивные и культурно-образовательные мероприятия для сверстников.

- Самое важное – это дать личный пример, показать людям, как просто и приятно совершать добрые дела на благо целого города, - отметил на церемонии награждения исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров. – Поэтому я думаю, что эту награду получила не только Евгения, но и все волонтеры, все наши коллеги, вовлеченные в общественно значимую деятельность.

Результаты социальной работы, проводимой сотрудниками предприятия и волонтерами, заметны не только на региональном, но и на всероссийском уровне.