Общество

Евгения Панова победила в международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Общество 13.10.2023 14:07
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13.10.2023 14:07


В международной Премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» - одного из самых значимых событий в промышленном секторе России, победу одержала сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия.  

В этом году на участие в конкурсе поступили заявки от 451 сотрудницы из 57 крупных компаний металлургической, нефтегазохимической и других отраслей.  Номинантами Премии стали представительницы 100 городов из России, Казахстана, Беларуси и Грузии. В финал прошли 120 лучших проектов.


Предприятие из Котельниково Волгоградской области выдвинуло на конкурс начальника отдела по связям с общественностью Евгению Панову, которая стала победителем в номинации «Социальный/волонтерский проект года» в 2023 году.

Конкурсное жюри в составе экспертов отрасли высоко оценило достижения Евгении и ее коллег в социально направленной деятельности.

Больших успехов сотрудники предприятия достигли в развитии волонтерства. В движении работает активная молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята на добровольных началах помогают пожилым людям, изучают и популяризуют историю родного края, работают с детьми, организуют спортивные и культурно-образовательные мероприятия для сверстников.

- Самое важное – это дать личный пример, показать людям, как просто и приятно совершать добрые дела на благо целого города, - отметил на церемонии награждения исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров. – Поэтому я думаю, что эту награду получила не только Евгения, но и все волонтеры, все наши коллеги, вовлеченные в общественно значимую деятельность.

Результаты социальной работы, проводимой сотрудниками предприятия и волонтерами, заметны не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

Так, ЕвроХим-ВолгаКалий выступил партнером создания парка, который отразит богатую историю и самобытную культуру котельниковского казачьего края, станет одним из самых благоустроенных и необычных объектов региона, центром притяжения туристов и любимым местом досуга горожан. Инициатором этого проекта стала Евгения – именно она организует и координирует совместные усилия волонтеров из числа сотрудников предприятия и местных жителей, формируя чувство сопричастности к преобразованиям и задавая высокие стандарты экологической и социальной ответственности. 

числе таких достижений и ремонт крупнейшей общеобразовательной школы, расширение площадей детского научного центра, открытие дополнительной специальности в техникуме. 

Впереди у активистов еще более масштабные планы. Общественно важная деятельность для каждого из них – это личный вклад в счастливое будущее, в движение мира к лучшему, который может сделать каждый. 

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