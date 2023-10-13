Началась регистрация участников пятого сезона конкурса «Лига управленцев»

— Преимуществом для участника «Лиги управленцев» станет короткое мотивационное видео – не более 2 минут – размещенное в YouTube, Rutube или «В Контакте». В обращении нужно рассказать о том, почему решили принять участие в проекте, описать свои ключевые лидерские компетенции и привести примеры реальных кейсов, — рассказал куратор проекта Артем Ланцев.
В новом сезоне для участников «Лиги управленцев» предусмотрены коммуникационные сессии, образовательный онлайн-марафон, работа в проектных командах. Финальная защита социальных инициатив пройдет в каждой территории по трем направлениям: «Комфортная среда», «Развитие человеческого капитала» и «Поддержка уникальности территорий».
—«Лига управленцев» – это не только конкурс, но и огромная программа обучения, разработанная Корпоративным университетом ТМК2U. Участники получат возможность проработать с тьюторами реальные кейсы, направленные на социально-экономическое развитие города или региона, а лучшие из них получат гранты на реализацию, — говорит президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.
После обучения и защиты проектов победители получат гранты в размере 200 тысяч рублей. Ознакомиться с новой редакцией Положения конкурса «Лига управленцев» можно на сайте БФ «Синара» в разделе «Именные проекты. Лига управленцев».
БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий: Трубной Металлургической Компании, Группы Синара. БФ «Синара» реализует социально значимые долгосрочные благотворительные программы в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным организациям.
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