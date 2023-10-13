Общество

Началась регистрация участников пятого сезона конкурса «Лига управленцев»

Общество 13.10.2023 11:43
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13.10.2023 11:43


Благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») объявляет о старте нового сезона конкурса «Лига управленцев». Участвовать в нем могут граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет из Первоуральска, Каменска-Уральского и Полевского (Свердловская область), Таганрога (Ростовская область), Волжского (Волгоградская область), Орска (Оренбургская область), Челябинска (Челябинская область) и Людиново (Калужская область). Заполнить анкету нужно на сайте проекта https://ligamanagers.ru/ . Заявки принимаются до 31 октября 2023 года.

Преимуществом для участника «Лиги управленцев» станет короткое мотивационное видео – не более 2 минут – размещенное в YouTube, Rutube или «В Контакте». В обращении нужно рассказать о том, почему решили принять участие в проекте, описать свои ключевые лидерские компетенции и привести примеры реальных кейсов, — рассказал куратор проекта Артем Ланцев.

В новом сезоне для участников «Лиги управленцев» предусмотрены коммуникационные сессии, образовательный онлайн-марафон, работа в проектных командах. Финальная защита социальных инициатив пройдет в каждой территории по трем направлениям: «Комфортная среда», «Развитие человеческого капитала» и «Поддержка уникальности территорий».

«Лига управленцев» – это не только конкурс, но и огромная программа обучения, разработанная Корпоративным университетом ТМК2U. Участники получат возможность проработать с тьюторами реальные кейсы, направленные на социально-экономическое развитие города или региона, а лучшие из них получат гранты на реализацию, — говорит президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

После обучения и защиты проектов победители получат гранты в размере 200 тысяч рублей. Ознакомиться с новой редакцией Положения конкурса «Лига управленцев» можно на сайте БФ «Синара» в разделе «Именные проекты. Лига управленцев».

БФ «Синара» является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий: Трубной Металлургической Компании, Группы Синара. БФ «Синара» реализует социально значимые долгосрочные благотворительные программы в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным организациям.

БФ «Синара», www.bf-sinara.com , https://t.me/bfsinara , https://vk.com/bfsinara

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