Новую цифровую технологию внедрили на заводе в Волгограде

Экономика 13.10.2023 09:08
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13.10.2023 09:08
Теперь работники установок Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа при выполнении обходов используют «Мобильный обходчик».
Технология позволяет не только фиксировать процесс прохождения маршрута с помощью bluetooth и NFC меток, но и мгновенно передавать результаты обхода. Работник в режиме онлайн может зарегистрировать потребность в ремонте оборудования и передать результаты измерений, сопроводив их фото и видео. Руководитель же может в реальном времени оценить потребность в необходимых технологических операциях и назначить дополнительное задание, которое работник сразу же увидит на своем телефоне.
Сейчас новой технологией уже оснащены практически все комплексы нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа.
Волгоградский НПЗ известен в отрасли постоянным внедрением новых цифровых технологий. Специалисты центральной операторной завода управляют всеми производственными объектами удаленно. А за соблюдением правил промышленной безопасности на производственных площадках завода помогает следить система интеллектуального видеонаблюдения, основанная на нейросетевых технологиях.
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