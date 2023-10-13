Новую цифровую технологию внедрили на заводе в Волгограде





Теперь работники установок Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа при выполнении обходов используют «Мобильный обходчик».

Технология позволяет не только фиксировать процесс прохождения маршрута с помощью bluetooth и NFC меток, но и мгновенно передавать результаты обхода. Работник в режиме онлайн может зарегистрировать потребность в ремонте оборудования и передать результаты измерений, сопроводив их фото и видео. Руководитель же может в реальном времени оценить потребность в необходимых технологических операциях и назначить дополнительное задание, которое работник сразу же увидит на своем телефоне.

Сейчас новой технологией уже оснащены практически все комплексы нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа.

Волгоградский НПЗ известен в отрасли постоянным внедрением новых цифровых технологий. Специалисты центральной операторной завода управляют всеми производственными объектами удаленно. А за соблюдением правил промышленной безопасности на производственных площадках завода помогает следить система интеллектуального видеонаблюдения, основанная на нейросетевых технологиях.







