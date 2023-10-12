Экономика

Обновлен рейтинг лучших краткосрочных вкладов

Экономика 12.10.2023 15:51
0
12.10.2023 15:51


Финансовый интернет-портал «Выберу.ру» опубликовал рейтинг лучших краткосрочных вкладов в октябре 2023 года, проанализировав предложения крупнейших розничных банков страны.
Как отметили авторы рейтинга, после повышения 15 сентября 2023 года ключевой ставки Банка России выросли и ставки по вкладам. При этом регулятор не исключил, что в октябре ключевая ставка будет снова повышена. Вклад на короткий срок — от 1 до 3 месяцев — эффективное решение, которое позволит заработать доходность по текущим процентам, а затем переоформить деньги на новый вклад по ставке больше.
Авторы исследования проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по активам и рассчитали 20 наиболее выгодных клиентам вариантов размещения средств. В исследовании учитывались величина процентной ставки, минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита. Дополнительно учтена значимость кредитной организации на финансовом рынке.
В результате в тройку банков с лучшими краткосрочными вкладами вошли Почта Банк, Банк ДОМ.РФ и банк «Открытие». 
Повышение ставок по банковским сберегательным продуктам делают их еще более привлекательными вариантами размещения средств. Ставки по депозитам достигают 13% годовых. Сумма до 1,4 млн рублей застрахована АСВ. Однако стоит помнить, что в 2023 году по решению Минфина с дохода по вкладу придется заплатить налог 13%. Минимальная необлагаемая сумма налога будет рассчитана по формуле — максимальный размер ключевой ставки по итогам года на первое число каждого месяца, умноженный на 1 млн. рублей. Сейчас необлагаемая сумма дохода по вкладу — 130 тыс. рублей. Если ключевая ставка ЦБ в октябре снова вырастет, то увеличится и необлагаемая налогом сумма, что будет выгодно вкладчикам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
12.10.2023 12:08
Экономика 12.10.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.10.2023 11:08
Экономика 12.10.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.10.2023 09:16
Экономика 11.10.2023 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2023 21:20
Экономика 10.10.2023 21:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2023 14:41
Экономика 10.10.2023 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.10.2023 09:20
Экономика 10.10.2023 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2023 18:11
Экономика 09.10.2023 18:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2023 16:21
Экономика 09.10.2023 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2023 13:49
Экономика 09.10.2023 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2023 11:51
Экономика 09.10.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2023 14:49
Экономика 07.10.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2023 10:05
Экономика 07.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2023 21:18
Экономика 06.10.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2023 15:50
Экономика 06.10.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2023 15:02
Экономика 06.10.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:26
«Россети Юг» сделают светлее улицы в сельских районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВОСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детейСмотреть фотографии
15:32
Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде перекроют участок Нулевой продольной 15 октябряСмотреть фотографии
14:41
Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
«Ушел на обед и исчез»: в Волжском разыскивают пропавшего 22 июля Александра НикольченкоСмотреть фотографии
13:28
ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного трудаСмотреть фотографии
13:08
Задержанного в Волгограде афериста с двойным гражданством поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»Смотреть фотографии
12:55
В Кировском районе Волгограда загорелся заброшенный складСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области мужчина на чужой выигрыш в лотерею купил себе домСмотреть фотографии
12:08
Мэрия Волгограда взяла в долг 1,2 миллиардаСмотреть фотографии
11:34
На Набережной в Волгограде автобус №35 протаранил «Ладу Приору»Смотреть фотографии
11:08
Дизтопливо подешевело в Волгоградской области на 85 копеекСмотреть фотографии
11:06
Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героевСмотреть фотографии
10:31
Назначен игумен Свято-Духовского монастыря ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машинСмотреть фотографии
09:39
Москвичу дали 5 лет строгого режима за многомиллионную аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:36
Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиянСмотреть фотографии
09:21
Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октябряСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчинуСмотреть фотографии
09:09
Жители Волгоградской области сняли светящийся «паровозик» в небеСмотреть фотографии
08:45
«Дорога была скользкой»: на мосту под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием 8 машинСмотреть фотографии
08:25
Волгоградские волейболистки 12 октября стартуют в Высшей лигеСмотреть фотографии
07:57
«У него в Волгограде мама»: в Израиле погиб Дмитрий РешетниковСмотреть фотографии
21:36
Жительница Волгоградской области придумала второго ребенка ради маткапиталаСмотреть фотографии
20:51
Путин предложил субсидировать газификацию для участников СВОСмотреть фотографии
20:04
«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронтаСмотреть фотографии
 