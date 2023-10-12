Обновлен рейтинг лучших краткосрочных вкладов

Экономика 12.10.2023 15:51
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12.10.2023 15:51
Финансовый интернет-портал «Выберу.ру» опубликовал рейтинг лучших краткосрочных вкладов в октябре 2023 года, проанализировав предложения крупнейших розничных банков страны.
Как отметили авторы рейтинга, после повышения 15 сентября 2023 года ключевой ставки Банка России выросли и ставки по вкладам. При этом регулятор не исключил, что в октябре ключевая ставка будет снова повышена. Вклад на короткий срок — от 1 до 3 месяцев — эффективное решение, которое позволит заработать доходность по текущим процентам, а затем переоформить деньги на новый вклад по ставке больше.
Авторы исследования проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по активам и рассчитали 20 наиболее выгодных клиентам вариантов размещения средств. В исследовании учитывались величина процентной ставки, минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита. Дополнительно учтена значимость кредитной организации на финансовом рынке.
В результате в тройку банков с лучшими краткосрочными вкладами вошли Почта Банк, Банк ДОМ.РФ и банк «Открытие».
Повышение ставок по банковским сберегательным продуктам делают их еще более привлекательными вариантами размещения средств. Ставки по депозитам достигают 13% годовых. Сумма до 1,4 млн рублей застрахована АСВ. Однако стоит помнить, что в 2023 году по решению Минфина с дохода по вкладу придется заплатить налог 13%. Минимальная необлагаемая сумма налога будет рассчитана по формуле — максимальный размер ключевой ставки по итогам года на первое число каждого месяца, умноженный на 1 млн. рублей. Сейчас необлагаемая сумма дохода по вкладу — 130 тыс. рублей. Если ключевая ставка ЦБ в октябре снова вырастет, то увеличится и необлагаемая налогом сумма, что будет выгодно вкладчикам.
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