ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного труда

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), открыл обновленную квест-комнату для проведения проверки навыков в области охраны труда и промышленной безопасности, в которой полностью изменилось визуальное оформление.

Квест-комната — это образовательное пространство, где сотрудники ВТЗ в формате деловой игры проверяют и закрепляют навыки безопасного труда. В помещении установлены станки, лестница переходного мостика, верстак с инструментами и другие объекты с искусственно созданными нарушениями правил охраны труда и промышленной безопасности.

Новый дизайн квест-комнаты выполнен в единой стилистике промышленной безопасности предприятия с использованием ярких цветов и применяемых на производстве визуальных предупреждающих знаков. В этом же стиле оформлен новый комплекс управления охраной труда, получивший название «Центр изобретения безопасности». Правильно продуманные визуальные образы способствуют более эффективному пониманию и закреплению навыков в области охраны труда и промышленной безопасности.

— На ВТЗ применяют актуальные подходы к решению вопросов безопасного труда. Создание новых современных объектов, как квест-комната или открывшийся в этом году центр управления охраной труда, объединивший все используемые технологии и ресурсы в сфере безопасности производства, — это универсальные и эффективные решения, ориентированные на достижение нулевого травматизма, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Также с целью отработки навыков выявления нарушений правил охраны труда и промышленной безопасности на ВТЗ оборудован VR-тренажер «Полигон безопасности». С начала года проверку навыков на современных объектах успешно прошли более 150 работников завода.