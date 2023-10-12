На Гремячинском ГОКе усиливают меры безопасности

Экономика 12.10.2023 19:54
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12.10.2023 19:54
Новые меры, для недопущения потенциальных угроз здоровью и жизням работников руководители Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе обсудили накануне на комитете по производственной безопасности.
В составе участников комитета – исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров, функциональные директора и их заместители, руководители рудника и фабрики, начальники управлений и представители подрядных организаций, действующих на ГОКе.
- Своей главной обязанностью я считаю сохранение здоровья и жизней работников нашего предприятия, - открыл заседание комитета Евгений Сахаров. - Успешно решить эту самую важную задачу можно, если каждый из сотрудников на своем рабочем месте будет в полной мере пользоваться своим неотъемлемым правом – защищать себя и своих коллег в случае возникновения любой угрозы. Я лично гарантирую вам это право и призываю активно его применять. Не приступайте к работе, если это создает хотя бы малейшую угрозу вашему благополучию! Немедленно остановите работу, если такая опасность возникла!
На предприятии есть положительные примеры ответственного отношения к собственной безопасности, когда один из работников остановил производственный процесс при возникновении подозрения на возможную опасность. Сотрудника получил поощрение за достижение в сфере производственной безопасности.
Руководители предприятия и в дальнейшем будут поддерживать, и поощрять вовлеченность работников в вопросы охраны труда. В ближайшее время на ЕвроХим-ВолгаКалии будет разработан и введен «Алгоритм действий работника по реализации права на отказ от выполнения опасной работы». В случае затруднений в реализации своего права каждый сотрудник может обратиться напрямую к исполнительному директору и директору по производственной безопасности.
Отметим, что предприятие обеспечивает коллективу возможности получить необходимые знания и навыки реагирования на возможные экстренные ситуации. Только за несколько последних месяцев на Гремячинском горно-обогатительном комбинате прошли тактико-специальные учения, специальные учения по противопожарной защите, учебные тревоги, штабные тренировки, учения по плану ликвидации аварий, объектовые тренировки.
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