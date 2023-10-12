Телеком

Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиян

Телеком 12.10.2023 09:36
0
12.10.2023 09:36

Этой осенью самыми популярными музыкальными композициями среди россиян стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и шут», вновь оказавшейся в тренде на фоне успеха одноименного биографического сериала. В сентябре их песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего, об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе данных сервиса «Замени гудок».
В целом по итогам 9 месяцев 2023 года самым популярным треком по установке вместо гудка стала композиция «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. Следом в рейтинге идут JONY с песней «Аллея», «Король и шут» (трек «Дурак и молния») и INSTASAMKA («За деньги да»), особенно популярная у молодой аудитории. 
При этом список музыкальных предпочтений россиян существенно изменился с прошлого года. В 2022-м рейтинг самых популярных исполнителей возглавляла Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», а завершали первую тройку Ислам Итляшев (песня «Кобра») и GAYAZOV$ BROTHER$ («Малиновая Лада»). В этом году в топ-10 из них смогла попасть только Люся Чеботина, занявшая пятую строчку с песней «Плакал Голливуд».
Осенний тренд 2023 года — повышенный интерес к творчеству Anna Asti, выпустившей в прошлом месяце новый альбом, треки из которого попали во многие музыкальные чарты. По итогам сентября ее песни «По барам» и «Царица» занимают первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. Единственная рэп-композиция в первой пятерке сентября — «Где прошла ты» (Гио Пика и Кравц), расположившаяся на третьем месте по числу установок. А завершает осенний топ-5 группа «Король и шут»: успешность одноименного сериала, посвященного музыкальному коллективу, привела к появлению в рейтинге сразу двух их треков: «Кукла колдуна» и «Лесник».
В настоящее время фонотека сервиса «Замени гудок», позволяющая установить мелодию вместо гудков, которые слышит звонящий, включает свыше 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. По данным оператора, с начала 2022 года число абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, выросло на 30%. Чаще других этим сервисом пользуются женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет, на них приходится около 64% от всей аудитории. 
Наиболее популярна услуга среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Республика Башкортостан. 
Реклама. ПАО «МегаФон»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
10.10.2023 10:23
Телеком 10.10.2023 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2023 12:11
Телеком 04.10.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2023 10:05
Телеком 29.09.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.09.2023 15:45
Телеком 28.09.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:26
«Россети Юг» сделают светлее улицы в сельских районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:22
Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВОСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детейСмотреть фотографии
15:32
Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде перекроют участок Нулевой продольной 15 октябряСмотреть фотографии
14:41
Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
«Ушел на обед и исчез»: в Волжском разыскивают пропавшего 22 июля Александра НикольченкоСмотреть фотографии
13:28
ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного трудаСмотреть фотографии
13:08
Задержанного в Волгограде афериста с двойным гражданством поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»Смотреть фотографии
12:55
В Кировском районе Волгограда загорелся заброшенный складСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области мужчина на чужой выигрыш в лотерею купил себе домСмотреть фотографии
12:08
Мэрия Волгограда взяла в долг 1,2 миллиардаСмотреть фотографии
11:34
На Набережной в Волгограде автобус №35 протаранил «Ладу Приору»Смотреть фотографии
11:08
Дизтопливо подешевело в Волгоградской области на 85 копеекСмотреть фотографии
11:06
Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героевСмотреть фотографии
10:31
Назначен игумен Свято-Духовского монастыря ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машинСмотреть фотографии
09:39
Москвичу дали 5 лет строгого режима за многомиллионную аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:36
Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиянСмотреть фотографии
09:21
Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октябряСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчинуСмотреть фотографии
09:09
Жители Волгоградской области сняли светящийся «паровозик» в небеСмотреть фотографии
08:45
«Дорога была скользкой»: на мосту под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием 8 машинСмотреть фотографии
08:25
Волгоградские волейболистки 12 октября стартуют в Высшей лигеСмотреть фотографии
07:57
«У него в Волгограде мама»: в Израиле погиб Дмитрий РешетниковСмотреть фотографии
21:36
Жительница Волгоградской области придумала второго ребенка ради маткапиталаСмотреть фотографии
20:51
Путин предложил субсидировать газификацию для участников СВОСмотреть фотографии
20:04
«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронтаСмотреть фотографии
 