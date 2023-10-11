Политика

Закрытое после выборов городского собрание в Рудне «распечатали» после обращения к прокурору

Политика 11.10.2023 12:42
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11.10.2023 12:42


Депутаты Руднянского городского собрания в Волгоградской области три недели не могут попасть в свое помещение для осуществления депутатских полномочий, так как его опечатали через несколько дней после выборов без объяснения причин.

Как сообщил V102.RU депутат Руднянского городского собрания Виктор Полищук, новый состав депутатов в количестве 10 человек был избран в сентябре текущего года. Однако с 14 сентября 2023 года избранные депутаты не смогли попасть в помещение городского собрания, расположенное в здании по ул. Комсомольская,1, которое опечатали. Выборы председателя городского собрания в первых числах октября проходили в здании районной администрации. По состоянию на 10 октября помещение городского собрания оставалось опечатанным, в связи с чем народные избранники написали заявление прокурору Руднянского района о принятии мер по обеспечению беспрепятственной деятельности представительного органа местного самоуправления и привлечении к ответственности виновных лиц.


- С даты избрания депутаты городского Собрания Полищук Виктор Александрович и Заколоворотный Александр Иванович не смогли беспрепятственно посетить помещение Руднянского городского Собрания по адресу р.п. Рудня, ул. Комсомольская дом 1. Помещение закрыто и опечатано печатью Муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации муниципальным имуществом», - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении редакции.

В документе также указывается, что 2 октября на заседании избранных депутатов в актовом зале администрации Руднянского района по ул. Октябрьская, 110 в присутствии главы района Владимира Полетаева, избранного главы городского поселения Максима Подколзина и зампрокурора района Константина Алдонина депутат Полищук сообщил о невозможности исполнения депутатских полномочий в законном месте расположения Руднянского городского собрания. В этот же день требование об обеспечение депутатской деятельности были изложены главе района письменно.

10 октября депутаты Полищук и Заколоворотный, вновь столкнувшись с опечатанной дверью помещения городского собрания, зафиксировали все на фото и видео, а также составили акт о том, что с 8:00 до 9:00 10 октября 2023 года они были лишены свободного доступа в помещение Руднянского городского собрания.

Данный акт был приложен к заявлению на имя районного прокурора.

Сегодня, 11 октября, депутат Виктор Полищук сообщил редакции V102.RU, что уже накануне вечером ему сообщили, что помещение «распечатали».

- Сегодня планируем туда прийти и посмотреть так ли это, а также в каком состоянии находится помещение и документы, которые там находились, - сообщил депутат.

Пока готовилась публикация стало известно, что к 12:00 депутаты так и не смогли зайти в помещение, так как исчез ключ от депутатского зала. В настоящее время ключ ищут.

Видео: Виктор Полищук

Коллаж: Павел Мирошкин /  ИА «Высота 102»

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