Общество

Волгоградка поборется за 10 миллионов в бизнес-реалити и откроет женский автосервис

Общество 11.10.2023 14:15
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11.10.2023 14:15


Жительница Волгограда Валерия Кокшарова стала одной из 14 участниц первого в России бизнес-реалити для женщин «Сверхновая», который презентуют в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС. Она представит проект женского автосервиса с обслуживанием автомобилей, комфортным для их владелиц, и будет соревноваться за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
По статистике, в мире женщины составляют 34,1% предпринимателей, но в России часто именно женщины занимаются социально-направленным бизнесом и делают многое для улучшения общества. Реалити-проект «Сверхновая» покажет ярких предпринимательниц со всей России и поможет одной из них реализовать свой новаторский проект. Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более 3 тысяч заявок. Эксперты выбрали и пригласили только 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела.

Каждый день к девушкам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с участницами своими знаниями и опытом. Среди экспертов – визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный.
В каждой серии участницы получают задание от Насти Ивлеевой, которое не только проверяет их бизнес-навыки, но и креативность. По результатам заданий одни участницы продвинутся дальше, а другие покинут проект.
«Сверхновая» покажет большой спектр идей, придуманных женщинами. Среди них — создание онлайн-платформы, которая поможет женщинам взыскивать алименты, запуск приложения для изучения русского языка взрослыми и детьми, производство ферментов, ускоряющих обмен веществ, строительство центра для людей с расстройствами пищевого поведения, открытие женского футбольного клуба, разведение тутового шелкопряда и многие другие.
— Бизнес-реалити — это уникальный формат, в котором говорится простым языком об очень важных вещах и в игровой форме рассказывается зрителю о том, что заниматься бизнесом женщине в России несложно – главное только захотеть. Из-за того, что я очень сильно проникаюсь историями героев, мне непросто сохранить беспристрастность. Хотелось чуть ли не самой вложиться и помочь каждой реализовать их бизнес-идеи, но так делать было, конечно, нельзя, — отмечает ведущая Яна Чурикова.

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