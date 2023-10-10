



51% жителей Южного федерального округа считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии ковида. Вакцинироваться от СOVID-19 собирается лишь четверть респондентов. Только 6% за ограничение посещения банковских офисов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

24% опрошенных полагают, что в России началась новая волна эпидемии коронавируса (18% скорее да, 6% определенно да). При этом 51% придерживаются противоположного мнения (35% скорее нет, 16% определенно нет). Каждый четвертый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос «Надо ли возвращать ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России», 18% респондентов высказались за возвращение социальной дистанции в общественных местах. 13% поддержали возвращение масочного режима в больницах, а 10% - во всех общественных учреждениях и на транспорте. 16% считают, что нужно возвращать удаленную работу и учёбу. 2% южан вообще за объявление нового карантина. При этом 59% уверены, что никакие ограничения не нужны, потому что COVID-19 уже не опасен.

Вакцинироваться от ковида намерены 26% опрошенных жителей ЮФО (16% скорее да, 10% определенно да). Еще 7% вакцинировались недавно. 34% сообщили, что делали прививки от COVID-19 во время прошлой эпидемии, но больше не будут. Еще 34% опрошенных не вакцинировались ни разу и не собираются делать это сейчас.

Что касается возможных ограничений в офисах банков, 33% респондентов сообщили, что достаточно дополнительной уборки, проветривания и дезинфекции помещений, 13% поддержали обязательное ношение масок и перчаток персоналом. 6% выступают за возвращение обязательной разметки и дистанцирования, столько же за ограничение посещения банковских офисов. По мнению 24%, никакие ограничения в банковских офисах не нужны. 16% затруднились с ответом на вопрос.

— Хотя больше половины россиян, основываясь на своих личных наблюдениях, полагают, что о новой вспышке коронавируса говорить не приходится, сотрудникам медучреждений сегодня не до оптимизма. По нашей статистике мы видим в последние недели рост обращений по полисам добровольного медицинского страхования — где-то на 11% по сравнению с началом сентября. Это, безусловно, сезонное явление, традиционное для осени, но надо отметить, что медики сейчас часто диагностируют у пациентов не только грипп и ОРВИ, но и ковид, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. — Мы рекомендуем нашим соотечественникам более ответственно подходить к советам медиков по ношению масок в общественных местах и другим профилактическим мерам сдерживания эпидемии. Ведь именно это поможет избежать более серьезных санитарно-эпидемических ограничений, с которыми, я уверена, большинство из нас сталкиваться не хочет.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 28 сентября - 5 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.