Общество

Артисты «Царицынской оперы» подарят голоса героям «Маленького принца»

Общество 11.10.2023 11:54
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11.10.2023 11:54


В театре «Царицынская опера» активно ведется подготовка к премьерному спектаклю «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Музыка, написанная современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым, поможет прочтению философской притчи. Оркестр почувствует себя полноправным участником, поскольку все время будет находиться на сцене. Мировая премьера мультижанровой постановки для всей семьи состоится 4 и 5 ноября.
— Спектакль находится в процессе активной постановки, поэтому каждая наша встреча, каждая репетиция дает ему возможность обрастать все новыми деталями, —  поделилась режиссер- постановщик Мария Кузьмина. — Ищем образы, пробуем разные походки, характерные манеры, голосам уделяем особое внимание - ведь персонажи далеко не бытовые. Самим интересно! Что получится в результате – сюрприз... Даже для нас. И, наверное, это правильно. Надеемся, что поразительную философию произведения, нам удастся дополнить динамикой ее сценического воплощения. Характеры персонажей нам диктует музыка, она же и дает развитие действию, происходящему в пьесе. Ее по праву можно считать ведущим персонажем.
Интересной находкой режиссера станет озвучка героев, которых представят балетные артисты. В спектакле прозвучит голос Розы, голос Змеи, голос Делового человека. Особую трогательность действию придаст участие совсем юных артистов. Маленького принца сыграют ученики средней школы Артём Кудинов и Роман Кузьмин. Златовласых мальчиков озвучат солистки театра «Царицынская опера» Елена Плешакова и Аня Липенко. 
— В своей жизни я уже сталкивалась с опытом звукового сопровождения юных персонажей, — рассказала Елена. — Думаю, что именно это и послужило стимулом для режиссера в назначении меня на эту роль. Образ принца знаком каждому, кто помнит свое детство. Я благодарна данному проекту за возможность вновь столкнуться с чем-то искренним, трогательным, щемящим душу. А нашим юным артистам – за вдохновение и возможность сохранять юношеский задор нам, будучи уже взрослым артистам.
Наиболее известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери имеет много общего с притчами, где каждый герой и деталь несут в себе глубокий смысл. Так, образ Лиса является важным в философской сказке, мудрый зверек открывает Маленькому принцу общечеловеческие ценности, смысл любви и привязанности, страдания и разлуки. Роза – символ любви, красоты, женского начала, мальчик не сразу разглядел истинную внутреннюю сущность красоты. К пониманию простой мудрости о важности любви, дружбы и чистоты сердца, героя также приводит еще один персонаж – Змея. Эпизодические персонажи в постановке – Фонарщик, Король, Деловой человек олицетворяют одну из сторон человеческой – взрослой ограниченности.
В нашей постановке Летчика можно считать прототипом повзрослевшего принца, поэтому я как артист нахожу в себе отклики с каждым из этих персонажей, — отметил Вадим Дмитров. — Образ ранимого принца помогает родителям лучше узнать своих детей. Надеемся, что и образ Летчика, созданный нами, поможет детям найти общий язык со своими родителями в различных ситуациях. 
— Постановочный процесс навел нас на мысль о том, что спектакль «Маленький принц» о взрослении, — подытожила Мария Кузьмина. — Все люди, которых мы встречаем на своем пути, меняют нас. И в итоге каждый из нас становится другим человеком. Важно помнить себя маленьким, потому что все мы родом из детства. Но рано или поздно нам приходиться взрослеть и это прекрасно.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

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