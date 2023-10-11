Сады Придонья со вкусом заявили о себе на главном событии HoReCa-индустрии





В Москве завершилась международная ежегодная выставка гостеприимства «ПИР Экспо», где собрались профессионалы и лидеры в области канала HoReCa, представившие публике новинки своей сферы. В их числе компания «Сады Придонья».

Мероприятие уже 26-й год подряд объединяет в единую систему поставщиков, производителей, рестораторов, отельеров, а также собирает актуальные тренды и новинки в сфере гостеприимства. В этом году в выставке приняло участие более 700 компаний из разных уголков России и других стран. Экспозиция выставочного проекта была представлена в трех больших залах «Крокус Экспо» и разделена тематиками, согласно целевой аудитории гостей выставки.

Свою экспозицию компания «Сады Придонья» представила на территории «ПИР-Кофе». Компания уже не первый год принимает участие в этом крупнейшем проекте, представляя бренды сегмента HoReCa.

— Такие мероприятия – это хорошая возможность поделиться опытом и представить собственную продукцию, а также наладить контакты с потенциальными партнерами: дистрибьюторами, кафе и ресторанами, кофейнями и другими предприятиями, — говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — В этом году мы познакомили профессиональное сообщество с линейкой бренда молочных альтернатив для приготовления кофе. Она так и называется Professional.

В этом году основной задачей было познакомить профессиональное сообщество с обновлённой линейкой молочных альтернатив для кофейных напитков – Nemoloko Profesional. Была проведена большая работа, в результате которой продукт качественно изменился, что подтверждают тесты с профессиональными бариста. Новый дизайн линейки также высоко оценили наши гости и партнёры.

На стенде компании каждый посетитель мог попробовать кофейные напитки в исполнении профессионального бариста. Для их создания как раз использовалась продукция из новой линейки. Кроме этого, у гостей была возможность получить подробную информацию о соковой продукции компании – премиальных соках в стекле IL PRIMO и Сады Придонья Exclusive, а также оценить вкус коктейлей на их основе. И конечно, была возможность проконсультироваться со специалистами компании по вопросам сотрудничества.

По словам организаторов, выставку посетило свыше 50 тыс. человек, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом. За всю историю «ПИР Экспо» 2023 год выделяется максимальным количеством российских участников-производителей.

В компании «Сады Придонья» и дальше планируют участвовать в крупнейшем проекте, где площадка специально создана для коммуникаций, налаживания связей и получения новых знаний.