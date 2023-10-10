Волгоградка стала победительницей международной премии

Общество 10.10.2023 12:28
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10.10.2023 12:28
Сотрудница Волгоградского алюминиевого завода стала одной из победительниц международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли».
Церемония награждения прошла в Общественной палате РФ. Всего в финал премии в этом году вышли 120 женщин из 57 компаний. А победу одержали 27 сотрудниц отрасли в 10 номинациях.
«Лидером будущего» стала менеджер пресс-службы ВгАЗа Мария Хомутецкая. Девушка возглавляет и активно продвигает волонтерское движение на предприятии.
- Конкурс даёт прекрасную возможность посмотреть на себя и свою деятельность со стороны, узнать об успехах других прекрасных сотрудниц горнодобывающих профессий. Каждая участница - уже победитель! - поделилась Мария.
Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» была учреждена ассоциацией Women in Mining Russia. Ее цель – отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей и являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.
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