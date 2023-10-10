Общество

Волгоградка стала победительницей международной премии

Общество 10.10.2023 12:28
0
10.10.2023 12:28


Сотрудница Волгоградского алюминиевого завода стала одной из победительниц международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли».
Церемония награждения прошла в Общественной палате РФ. Всего в финал премии в этом году вышли 120 женщин из 57 компаний. А победу одержали 27 сотрудниц отрасли в 10 номинациях.
«Лидером будущего» стала менеджер пресс-службы ВгАЗа Мария Хомутецкая. Девушка возглавляет и активно продвигает волонтерское движение на предприятии.
- Конкурс даёт прекрасную возможность посмотреть на себя и свою деятельность со стороны, узнать об успехах других прекрасных сотрудниц горнодобывающих профессий. Каждая участница - уже победитель! - поделилась Мария.
Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» была учреждена ассоциацией Women in Mining Russia. Ее цель – отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей и являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2023 13:17
Общество 10.10.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 10:58
Общество 10.10.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 10:15
Общество 10.10.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 07:52
Общество 10.10.2023 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 21:35
Общество 09.10.2023 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 20:37
Общество 09.10.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 17:13
Общество 09.10.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 16:46
Общество 09.10.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 16:14
Общество 09.10.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 15:27
Общество 09.10.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 14:20
Общество 09.10.2023 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.10.2023 13:32
Общество 09.10.2023 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.10.2023 12:09
Общество 09.10.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 11:17
Общество 09.10.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2023 10:54
Общество 09.10.2023 10:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:57
Под Волгоградом педофил изнасиловал двух девочек-подростковСмотреть фотографии
13:35
Видео: в Волгограде молодой водитель рванул на красный и впечатался в BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
13:17
В Камышине согрели рожениц, детей и пациентов инфекционкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградка стала победительницей международной премииСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде хулиган разбил камнем окно трамвая №3Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде суд рассмотрит дело о жуткой гибели бездомного на дорогеСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области в съемной квартире нашли обожженный трупСмотреть фотографии
11:31
Удар двух легковушек на встречке в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Волгоградку задержали на почте с наркотической посылкой из СШАСмотреть фотографии
10:58
После публикации V102.RU на кладбище в Михайловке начали генеральную уборкуСмотреть фотографии
10:49
Волгоградский облсуд признал законным суровый приговор за взятку сотруднику ФСБСмотреть фотографии
10:28
Кубок «Золотой осени» по гандболу увезли из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в ИзраилеСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцам в октябре предлагают зарплаты до 140 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:29
«Задуло ветром»: в хуторе под Волгоградом два человека отравились угарным газомСмотреть фотографии
09:20
«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозомСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде дерево рухнуло на автомобиль рядом с детской площадкойСмотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области эпидемия простуд пошла на спадСмотреть фотографии
07:52
Под Волгоградом 10 октября закроют переезд на 3 дняСмотреть фотографии
21:35
В ЦПКиО Волгограда готовят китайский Новый год с драконом, пиротехникой и пельменямиСмотреть фотографии
21:05
Паленой водки и коньяка на 12 млн рублей изъяли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:37
В Волгоградской области похолодает до -5Смотреть фотографии
20:13
Волгоградский «Каустик» в Уфе проиграл «Акбузату»Смотреть фотографии
19:40
В массовом ДТП в Волгограде насмерть задавили женщинуСмотреть фотографии
19:22
«Он не оставил им никаких шансов»: родные погибших студентов рассказали о страшном ДТП со сбежавшим водителемСмотреть фотографии
18:11
Дефицитный бюджет Волгоградской области снова скорректируютСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде опубликуют материалы суда о геноциде нацистами сталинградцевСмотреть фотографии
16:46
Бойцам волгоградского СОБР «Вектор» вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:21
Волгоградский «КАУСТИК» - в тройке лидеров российского рейтинга в области охраны трудаСмотреть фотографии
16:14
Фонтанирующий унитаз и черная жижа в ванной превратили жизнь волгоградки в адСмотреть фотографииCмотреть видео
 