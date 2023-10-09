Материалы судебного процесса о геноциде нацистами и их пособниками советского народа в Сталинградской области, который в августе состоялся в Волгограде, станут доступны широкому кругу лиц. Об этом на расширенном заседании бюро областной организации ветеранов сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что состоявшийся в Волгоградском областном суде судебный процесс, признавший действия немецко-фашистских захватчиков в годы Сталинградской битвы геноцидом народов Советского Союза, вызывал широкий общественный резонанс.

- В целях продолжения масштабной работы по сохранению исторической правды и сбережению исторической памяти считаю необходимым изложить материалы этого уникального судебного процесса в информационных материалах в формате серии книг и телепередач. И сделать их максимально доступными для жителей Волгоградской области и всей нашей страны, - сообщил губернатор.

Андрей Бочаров предложил ветеранскому сообществу принять участие в важной для восстановления исторической справедливости работе: созданию серии книг и телефильмов о ходе уникального исторического процесса по признанию геноцида мирных жителей со стороны фашистов и их пособников в период 1942-1943 гг в Сталинграде.

Фото: администрации Волгоградской области

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