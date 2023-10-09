Экономика 09.10.2023 16:21
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09.10.2023 16:21
АО «КАУСТИК» заняло второе место во Всероссийском рейтинге организаций крупного бизнеса в сфере охраны труда, составленного Министерством труда и социальной защиты РФ.
«КАУСТИК» - единственное предприятие Волгоградской области, которое вошло в число ТОП-компаний престижного рейтинга Минтруда России по итогам деятельности в прошлом году. В своеобразном соревновании на получение статуса предприятия с высоким уровнем организации охраны труда приняло участие более одной тысячи компаний из разных отраслей российской экономики.
Специалисты профильного министерства, Федеральной службы по труду и занятости, отраслевых профсоюзов, региональных органов власти, а также независимые эксперты оценивали деятельность компаний в сфере охраны труда по целому ряду показателей. Наиболее важные из них – создание и эффективное функционирование системы управления охраной труда, соответствующей Политике (стратегии) АО «КАУСТИК» в области охраны труда, коллективный договор с работниками, размещенный в открытом доступе в сети Интернет годовой отчет об устойчивом развитии организации (ESG), содержащий информацию по охране труда, а также показатели, характеризующие условия труда работников и др.
Волгоградский «КАУСТИК» постоянно развивает корпоративную систему управления охраной труда и безопасностью на производстве, в основе которой неукоснительное соблюдение требований охраны труда работодателем и работниками. Все подразделения компании в своей деятельности руководствуются единым порядком реализации организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников шеститысячного коллектива. Кстати, коллективный договор с сотрудниками был признан лучшим среди предприятий Волгоградской области.
Социальная ответственность, включающая в себя эффективную систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, бережное отношение к ресурсам и окружающей среде, а также соблюдение трудовых прав работников – основные показатели устойчивого развития современной компании. В течение нескольких последних лет различные рейтинговые агентства именно по этим факторам оценивают успех бизнеса. В списке российского рейтингового агентства RAEX из 160 лучших компаний РФ в области устойчивого развития (ESG) АО «КАУСТИК» в октябре поднялся на 60-е место.
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