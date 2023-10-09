Свыше 30 сотрудников регоператора «ЭкоЦентр» из разных структурных подразделений и 18 детей присоединились в эти выходные к всероссийской акции «Вода России». Уборку организовали в живописном месте – природном парке Волго-Ахтубинская пойма на берегу Ерика Верблюд в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Самому маленькому участнику субботника – Латвис Матвею было 2,5 годика. С большим рвением дети и взрослые включились в процесс сбора отходов.





В целом за чистотой береговой территории следят специалисты конно-спортивного клуба «ГЕРМЕС». Однако недобросовестные отдыхающие все же оставили свой «мусорный след» на берегу ерика – упаковку от продуктов, пластиковые и стеклянные бутылки, элементы мебели, одежды. Участники субботника в общей сложности собрали 50 мешков мусора.





Машина регоператора отправила отходы на мусоросортировочный комплекс для отбора вторичного сырья.

Субботник к радости детей и взрослых совместили с экскурсией по конно-спортивному клубу: покормили лошадей яблоками и морковью, послушали историю образования клуба и увидели, как правильно седлают коней.

Для самых маленьких участников субботника были организованы конные прогулки в сопровождении опытного инструктора.



