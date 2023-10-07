Волгоградцы фантазируют о будущем острова Сарпинский

Общество 07.10.2023 11:01
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07.10.2023 11:01
Волгоградцы продолжают фантазировать о будущем острова Сарпинский. Как сообщили V102.RU в администрации города, горожане предлагают создать эко-тропу к дубу-долгожителю, проложить маршруты для оздоровительных прогулок, построить этнопарк, где гости острова смогут увидеть жилища разных народов России и их национальную одежду, познакомиться с их кухней, бытом и фольклором. Озвучены идеи создания тренировочной базы для юных футболистов, базы отдыха с современной архитектурой, а также предложено преимущественно использовать на островах экотранспорт. Подобными предложениями горожане уже завалили Общественную палату.Ранее, напомним, сообщалось о намерении реализовать инвестиционный проект развития острова Сарпинский, в рамках которого планируется создать объекты семейного и детского отдыха, а также соединить остров с материковой частью Волгограда с помощью моста.
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