«Красный Октябрь» познакомил студентов с их будущей профессией





28 первокурсников Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина (ВКУиНТ), обучающихся по специальности «Металлургия черных металлов», посетили предприятие «Красный Октябрь» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Направление «Металлургия черных металлов» на базе ВКУиНТ открылась в марте этого года – ребятам предлагают получить профессию разливщика стали и контролера отдела технического контроля (ОТК). В рамках проекта «Профессионалитет» «Красный Октябрь» принимает непосредственное участие в процессе обучения студентов и закрепляет за ними наставника на производстве, а также гарантирует трудоустройство успешных выпускников, имеющих положительные рекомендации от преподавателей.

Знакомство началось с посещения музея «Красного Октября» – его директор Наталия Болдырева рассказала будущим разливщикам стали и контролерам ОТК о металлургическом предприятии и его богатой истории. В актовом зале для ребят была организована командообразующая игра. Затем первокурсники разделились на четыре команды для игры в КВИЗ.

– Работа проекта «Профессионалитет» помогает нам подготовить кадры по запросу нашего предприятия, усилить практическую подготовку в системе среднего профессионального образования, адаптировав образовательные программы под конкретные потребности промышленности, – отметила начальник отдела обучения персонала Виктория Горохова. – Мы стараемся познакомить студентов с их будущим местом работы, с целью повышения интереса со стороны молодежи к техническим специальностям.

Также металлургическое предприятие приняло участие в отраслевом мероприятии «День карьерного роста» на факультете технологии конструкционных материалов Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Крупные промышленные предприятия региона, в том числе завод «Красный Октябрь», организовали для студентов ВолгГТУ стендовые сессии и интерактивные площадки.

Сотрудники дирекции по управлению персоналом проконсультировали будущих специалистов в сфере металлургии об условиях трудоустройства, рассказали о преимуществах работы на предприятии и собрали анкеты студентов, планирующих трудоустройство на завод.

Профориентационная работа с учебными заведениями региона – одно из ключевых мероприятий программы совместной подготовки молодых кадров для собственного производства.

«Красный Октябрь» – активно развивающееся промышленное предприятие региона, где особое внимание уделяется созданию комфортных условий труда и корпоративной жизни сотрудников. Сейчас на предприятии трудится более четырех тысяч человек, из них около 400 – выпускники ВолгГТУ.

Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь»