



Сердечно-сосудистые заболевания продолжают удерживать первое место в списке причин смертности населения практически во всем мире, в том числе и в России. По данным Росстата,в прошлом году они унесли жизни 830 000 россиян и снова заняли первое место среди причин смертности.

Чаще всего причинами смертей становились такие болезни системы кровообращения как ишемия, церебровасекуляные заболевания и острые нарушения мозгового кровообращения. Наряду со своевременной и качественной медицинской помощью во время рецидива, регулярное диспансерное наблюдение таких пациентов является важнейшим фактором снижения смертности, поскольку позволяет снизить вероятность возникновения у них сердечно-сосудистых осложнений ипредотвратить риск развития неблагоприятных событий.

По данным ФОМС, за семь месяцев текущего года охват диспансерным наблюдением лиц, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 85,5%, увеличилась доля обращений к врачу-терапевту по случаям лечения и профилактики таких заболеваний на 2,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась доля вызовов скорой медицинской помощи для таких пациентов в связи с обострением или осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы с 8 до 7,2 %.

-Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что в свою очередь повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов, - подчеркивает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Что такое диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

Эксперты ОМС напоминают, что к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, при наличии которых для пациентов устанавливается диспансерное наблюдение, относятся: стабильная ишемическая болезнь сердца; стенокардия III-IV ФК в трудоспособном возрасте; перенесенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 12 месяцев после оказания медицинской помощи; перенесенные кардиохирургические вмешательства в течение 12 месяцев после оказания медицинской помощи; артериальная гипертония 1-3 степени, за исключением резистентной артериальной гипертонии; хроническая сердечная недостаточность I-III ФК по NYHA, но не выше стадии 2а; фибрилляция и (или) трепетание предсердий; предсердная и желудочковая экстрасистолия, наджелудочковые и желудочковые тахикардии на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии; стеноз внутренней сонной артерии от 40 до 70%.

Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней после установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях; получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях.





Что входит в диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?





В диспансерное наблюдение входит целый комплекс регулярных обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний.

- В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога – не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику, - подчеркивает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Обязателен постоянный контроль липидного профиля и биохимических показателей крови (не реже 1 раза в полгода). Через 3, 6, 12 месяцев после операции пациенту положена ЭКГ, через 1 год после операции (если нет отдельных показаний) – суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ. Также через год лечащий врач-кардиолог должен назначить амбулаторную коронарографию и нагрузочную пробу.

Кроме того, при наличии медицинских показаний, пациенту должны быть выданы направления на дополнительные обследования (в т.ч. УЗИ сердца и сосудов), на консультации к другим врачам-специалистам, на оказание ВМП в плановом порядке и медицинскую реабилитацию. Длительность диспансерного наблюдения пожизненная.

Пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, при лечении которых были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием или катетерная абляция, имеют право получать бесплатные лекарственные препараты в течение двух лет с момента постановки на диспансерный учет. Получать необходимые препараты пациент начинает еще в стационаре, а после выписки – по рецепту участкового врача при постановке на диспансерный учет.









Куда обращаться в случае возникновения трудностей при получении медицинской помощи?





Эксперты ОМС отмечают, что при любых вопросах и сложностях при получении медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.

- Специалисты страховых компаний всегда готовы помочь и рассказать о необходимом объёме обследования при той или иной патологии. Также они помогут разобраться с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему, - говорит Михаил Пушков.

Алгоритм обращения в СМО прост. Для того чтобы связаться со своей страховой компанией нужно знать в какой страховой компании Вы застрахованы.

-Как правило, на полисе ОМС указаны необходимые контактные данные. Если телефон контакт-центра на полисе не указан, то его можно уточнить на сайте страховой компании, - отмечает эксперт. - К примеру, если Вы застрахованы в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, телефон контакт-центра 8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02 (круглосуточно). Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия, в том числе по ситуации - свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения Вашей проблемы.















