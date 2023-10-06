



Круглый стол для старшеклассников прошел в рамках федерального проекта «Билет в будущее» на комбинате готового питания «Виво Маркет».

Ребята пообщались с директором компании Романом Ковалевым, а также смогли задать вопросы инженеру-технологу пищевой безопасности Татьяне Чиняевой.

– Такие встречи – это новый формат взаимодействия со школьниками. Мы не только знакомим ребят с производством, но и отвечаем на их вопросы и глубже погружаем старшеклассников в мир различных профессий. Таким образом помогаем в выборе своего будущего, ну и готовим смену для нашего предприятия, – сказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.





Школьники узнали, что в организации работают не только специалисты пищевой промышленности, но и маркетологи, разработчики нового продукта, логисты, специалисты IT-сферы. Поэтому, выбирая специальность, надо смотреть шире и понимать, что свои знания и навыки можно применять в разных отраслях. Также ребята обсудили с Романом Ковалевым перспективы трудоустройства в компанию и вопросы стажировки.

– Мне было очень интересно. Я хочу быть дизайнером и теперь знаю, что мои будущие навыки могут пригодиться в такой крупной компании. Круто, что крупные предприятия готовы инвестировать в меня за счет дополнительных обучений, – поделилась девятиклассница Мария Репина.





Также школьники прошли по предприятию с экскурсией, где познакомились не только с секретами профессионального мастерства поваров, технологов, кондитеров, но и с условиями труда, которые создаются работодателем на современных предприятиях. Это и светлые, просторные цеха с высокотехнологичным оборудованием, зоны отдыха и приема пищи, а также корпоративный транспорт и одежда. Кроме того для новичков в компании предусмотрены различные виды наставничества и программы обучения для профессионального роста, нематериальной мотивации и различные виды социальной поддержки.

Напомним, что цель федерального проекта «Билет в будущее» – формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов. Ответственный исполнитель проекта Волгоградский технический колледж в партнерстве с компанией «Виво Маркет» разработал целый ряд активностей, направленных на раннюю профориентацию учеников.