



В Николаевском районе Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства воровства денег при ремонте спортзала в сельской школе. В мошенничестве в особо крупном размере подозревается руководитель коммерческой организации, заключивший в марте 2022 года госконтракт на проведение работ в рамках федерального проекта.

– Следователем Отдела МВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере», – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Полицейские установили, что 44-летний директор строительной организации заключил контракт на сумму 1,5 миллиона рублей. Работы были выполнены в установленный срок. Однако в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Николаевскому району было установлено, что руководитель фирмы присвоил большую часть денег, а именно свыше 1 миллиона рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте Госзакупок, речь идет о ремонте МОУ «Раздольненская СШ» в селе Раздольное Николаевского района. Контракт на ремонт спортзала был заключен в рамках мероприятия «Создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сумма контракта, по официальной информации, составил 1 500 000 рублей. Таким образом, в спортзале ремонт был проведен на ничтожные 500 тысяч, остальные деньги глава коммерческой фирмы присвоил себе.

– Чтобы освоить выделенные средства, коммерсант закупал дорогостоящие стройматериалы и оставлял их себе, а ремонт производил, используя материалы самого низкого качества, которые подменял в процессе работ, – говорится в официальном релизе ГУ МВД России по Волгоградской области.

К слову, название организации, о которой идет речь, также указано на сайте Госзаказов. Это ООО «Ремстрой», зарегистрированное в Волгоградской области. Директор организации, по данным информационной системы СПАРК, Андрей Кривоусов.

– Подозреваемый был задержан оперативниками и сознался в содеянном, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В настоящее время ведется расследование.

В случае доказательства вины директору коммерческой организации в качестве максимального наказания грозит до 10 лет лишения свободы.

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»