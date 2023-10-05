В Волжском на ходу загорелся трамвай №4а

В Волжском сегодня, 5 октября, загорелся трамвай, следовавший по маршруту №4а. Происшествие попало на камеру уличного видеонаблюдения, сообщает V102.RU. Трамвай двигался в 17-ом микрорайоне, когда вдруг его осветила яркая вспышка, после чего из вагона повалил дым.

По словам очевидцев, в салоне трамвая находились пассажиры, однако они смогли выскочить из вагона. На помощь с огнетушителями бросились водители остановившихся автомобилей, ставших свидетелями ЧП.



В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что вызовов на тушение трамвая не поступало.



Напомним, за последнее время это уже второе происшествие с трамваями. В январе 2021 года в Волжском полностью сгорел один из трамваев, которые городу в качестве подарка передала мэрия Москвы.