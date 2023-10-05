БФ «Синара» продолжает прием заявок на Грантовый конкурс проектов

Заявки от бюджетных и некоммерческих организаций принимаются по 10 ноября 2023 года включительно. Максимальная сумма каждого гранта – 200 тысяч рублей.

Заявить проекты можно по четырем направлениям:

– Здоровое и спортивное поколение.

– Культура, искусство и творчество.

– Образование и просвещение.

– Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

На финансирование могут претендовать: общественные организации и учреждения, ассоциации, союзы; благотворительные и иные фонды; органы территориального общественного самоуправления; государственные, муниципальные бюджетные и казенные учреждения; автономные некоммерческие организации; некоммерческие партнерства. Организации должны быть официально зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории Екатеринбурга, Орска, Каменского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Полевского городского округа, Первоуральска, Таганрога, Волжского, Челябинска, Калуги и Людиново.

Для участия в Грантовом конкурсе необходимо заполнить заявку в личном кабинете участников на онлайн-платформе http://gk.bf-sinara.com/cabinet/, в ней рассказать о своем проекте, команде, ожидаемых результатах и экономическом обосновании социальной программы.

Ознакомиться с новой редакцией Положения о порядке проведения конкурса можно на сайте в разделе «Проекты. Грантовый конкурс для НКО». Также на сайте размещен вебинар по заполнению заявки. До завершения заявочной кампании участники могут дополнять и исправлять ошибки в своем личном кабинете. Вопросы можно присылать по адресу [email protected]