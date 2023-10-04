Экономика

Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках

Экономика 04.10.2023 15:45
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04.10.2023 15:45


Банк Уралсиб запустил новую услугу для держателей дебетовых карт «Мир» – выдачу наличных в розничных магазинах при совершении покупки: 
• перед совершением покупки на кассе укажите кассиру, что хотели бы получить наличные с карты и назовите необходимую сумму для выдачи*;
• оплатите покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции;
• после оплаты покупки получите запрошенную сумму наличных, а также чеки, подтверждающие покупку и снятие.
Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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