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Как приобрести вторичное жилье в Санкт-Петербурге?

Полезно знать 04.10.2023 15:26
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04.10.2023 15:26


Приобрести вторичное жилье в Санкт-Петербурге и остаться всем довольным – непросто. Особенно, когда не знаешь всех особенностей города.  Вторичка на продаже – это зачастую жилье от физического лица. Подобных предложений на рынке много, и, к сожалению, среди продавцов порой встречаются нечестные «коммерсанты».
О чем следует помнить при покупке вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге
Во-первых, нужно определиться с выбором района города и понять какую сумму вы готовы потратить на свое желание. Как правило, покупатели заинтересованы в том, чтобы купить квартиру рядом с метро или хотя бы с автобусной остановкой. При этом надо учесть, что в этом случае, жилье будет стоить дороже. 
Во-вторых, внимательно изучить предлагаемую квартиру и самому оценить ее состояние, не полагаясь на фото в объявлении. Бывает, что выставляются вполне приличные фотографии, но по факту все оказывается несколько иначе. К примеру, в объявлении часто присутствует пометка о том, что хозяева продают жилье с мебелью. На самом деле покупатель может увидеть печальное зрелище – без мебели и даже без ремонта.
В-третьих, необходимо предусматривать цену за покупку более высокую, чем та, что указана в объявлении. Как правило, покупатели редко укладываются в точно запланированную сумму – всегда есть какие-то неучтенные нюансы.
Кроме того, рассматриваемую квартиру надо проверять на юридическую «чистоту». Для начала поинтересоваться у собственника о том, как долго он владеет недвижимостью, кто еще здесь проживает, есть ли среди других собственников несовершеннолетние и так далее.
Профессиональная помощь
Для удачной сделки с недвижимостью необходимо заручиться поддержкой настоящих профессионалов. К таковым можно отнести специалистов надежной и проверенной в деле компании «Этажи». Они помогают клиентам при выборе и покупке вторичного жилья в Санкт-Петербурге по выгодной цене. Также в услуги компании входит полное юридическое сопровождение сделки. Таким образом, заказчик гарантированно защищен от потенциальных мошенников. Квартиру можно купить как сразу, так и в ипотеку.
Приобрести недвижимость на вторичном рынке Санкт-Петербурга хотя и непросто, но вполне реально даже для совершенно неопытных в этой сфере людей. Главное – найти грамотного посредника, который поможет оформить сделку купли-продажи и предотвратит возможные риски.
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