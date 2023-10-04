У волгоградцев вырос спрос на современные технологии





К началу осени в Волгоградской области выросло количество гаджетов с поддержкой VoLTE и VoWiFi. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число этих устройств увеличилось на 19%, а расход интернет-трафика на них повысился на 24%. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

VoLTE передаёт звонок по высокоскоростной сети 4G (LTE). Благодаря этой особенности жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файл по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео. С помощью VoWiFi абоненты совершают и принимают обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi.

Пользоваться современными технологиями жители области предпочитают с помощью смартфонов Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12 и А51, Honor 10, а также iPhone 11. Новаторами выступают мужчины: их среди владельцев передовых гаджетов на 16% больше женщин. Самая активная возрастная группа приходится на 30-40 лет.

— Популярность высокотехнологичных услуг растет как за счет увеличения числа современных смартфонов, так и благодаря развитию сетей связи. Наши инженеры активно расширяют покрытие, уделяя внимание не только крупным городам, но и небольшим, удаленным поселкам и деревням. В этом году в зону улучшений попали более 90 населенных пунктов, среди них Волгоград, Волжский, Дубровка, Путь Ильича, Пичуга и другие, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.

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