«Красный Октябрь» открыл обновленные бытовые помещения для 300 заводчан

Экономика 03.10.2023 16:30
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03.10.2023 16:30
Работники электросталеплавильного цеха № 3, цеха обеспечения производства и железнодорожного цеха металлургического завода теперь будут пользоваться комфортными раздевалками и душевыми. Общая площадь отремонтированных помещений превысила 3,5 тыс. кв. м.
Специалисты подрядной организации совместно с управлением капитального строительства заменили все оконные и дверные конструкции, потолочные, настенные и напольные покрытия, произвели ремонт кровли. Рабочие полностью обновили интерьер в помещениях и установили новую сантехнику. Также были заменены все инженерные коммуникации: водоснабжение и водоотведение в душевых и санузлах.
В бытовых смонтирована новая система отопления с заменой теплового узла и электроснабжения с контуром заземления. В переоборудованных душевых появилась мощная современная вентиляция и система гидроизоляции. Для обеспечения максимального комфорта работников произвели ремонт входных тамбуров и поставили систему кондиционирования, заменили сети электрооборудования и освещения. Безопасность бытовых помещений обеспечивает новая система предупреждения о пожаре.
– Создание безопасных и комфортных условий труда – приоритетная задача программы стратегического развития предприятия, – подчеркнул генеральный директор «Красного Октября» Константин Волков. – Комплексный ремонт административно-бытовых и цеховых помещений – один из этапов ее реализации. В этом году открыты после капитального ремонта также три новых столовых, бытовые помещения для работников автотранспортного цеха. Эта работа продолжится и в следующем году.
В 2024 году в планах – ремонт душевых и раздевалок в отделении по ремонту металлургического оборудования цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и отделении отделки металла обжимного крупносортного цеха (ОКЦ).
Также в 2023 году в рамках программы развития предприятия выполнен комплексный ремонт дорог, обустроены парковочные пространства для автомобилей сотрудников и партнеров на территории предприятия и за его пределами. Продолжается работа по модернизации освещения, обновлению кровли и остекления в цехах. Взят курс на создание систем централизованного отопления в цеховых помещениях – в этом году новые инженерные сети проложены в цехе отделки металлопроката (ЦОМП).
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