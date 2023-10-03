



Банк Уралсиб запустил ипотечное предложение «СуперСтарт», которое дает скидку к ставке по ипотеке на покупку новостройки на период строительства объекта от 3 до 36 месяцев. Оно распространяется на приобретение квартир, апартаментов и коммерческой недвижимости по Договору участия в долевом строительстве (ДУДС) у аккредитованных банком застройщиков*.

Минимальная ставка в рамках предложения – 2,99% годовых, она применяется при приобретении квартиры по госпрограммам на период строительства. По собственным программам банка на период строительства действует скидка в 6 процентных пунктов к ставке по ипотечному договору.

Также при покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит» – в случае если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры. Сумма свыше максимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка – «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей – для остальных регионов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*О возможности участия в акции «СуперСтарт» можно уточнить у застройщика.





Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.