Экология

Волгоградский «КАУСТИК» стал участником программы добровольного страхования экологических рисков

Экология 03.10.2023 10:25
0
03.10.2023 10:25


АО «КАУСТИК» одним из первых в регионе взяло на себя инициативу дополнительного добровольного экологического страхования на сумму 100 миллионов рублей в год, чтобы гарантировать возмещение ущерба в случае непредвиденных обстоятельств. 
Помимо ежегодного обязательного страхования, предусмотренного Федеральным законом № 225-ФЗ, «КАУСТИК» дополнительно застраховал экологические риски. Договор, подписанный с одной из ведущих страховых компаний России, является эффективным инструментом финансирования мероприятий по охране природы и обеспечению экологической безопасности.
Дополнительное добровольное экологическое страхование направлено на повышение уровня ответственности в области охраны окружающей среды и укрепление конкурентного преимущества среди других компаний. 
Добавим, что в мае этого года ведущее отечественное рейтинговое агентство RAEX впервые включило акционерное общество «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 160 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG). В сентябре «КАУСТИК» сохранил свою позицию в рейтинге агентства RAEX, заняв 61 место.

Реклама. ООО «НИКОХИМ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
29.09.2023 08:43
Экология 29.09.2023 08:43
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2023 18:20
Экология 28.09.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2023 11:32
Экология 27.09.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2023 19:28
Экология 23.09.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2023 12:05
Экология 23.09.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Экология
22.09.2023 18:25
Экология 22.09.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2023 20:01
Экология 21.09.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2023 13:36
Экология 21.09.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2023 15:37
Экология 20.09.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2023 09:24
Экология 19.09.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2023 09:09
Экология 19.09.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2023 17:02
Экология 09.09.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2023 14:25
Экология 08.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 17:06
Экология 06.09.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 08:15
Экология 06.09.2023 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:35
Задержанный под Волгоградом житель Саратова получил 9 лет строгого режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
На Мамаевом кургане в Волгограде дети развернули гигантское Знамя ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
«Это условия, приближенные к боевым»: в Волгоградской области проверяют на прочность гражданскую оборонуСмотреть фотографии
13:55
Пожарные в Волгоградской области «положили глаз» на китайский внедорожник за 4,3 миллионаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде ищут очевидцев гибели двоих детей на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде возобновилось движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
13:14
Шойгу заверил в отсутствии планов Генштаба по дополнительной мобилизацииСмотреть фотографии
13:10
Полицией задержаны волгоградцы, открывшие стрельбу из автомата на улицеСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцев предупредили об угрозе со стороны «руководства» госоргановСмотреть фотографии
12:31
«Свободу Павлу Кошкину!»: в Волжском объявили сбор на коляску-вездеход для молодого инвалидаСмотреть фотографии
12:19
Охота на риски: в Котельниково прошла сессия по промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде больших чиновников загнали в подземку и проверили на радиациюСмотреть фотографии
10:50
Чиновники-замарашки из Дзержинского района в облсуде отбивались от уборки на двух улицахСмотреть фотографии
10:44
Жил не по средствам: в Волгограде с экс-полицейского взыскивают 9 млн рублей неподтвержденных доходовСмотреть фотографии
10:27
На Второй продольной Волгограда «Лада» подбила японский внедорожникСмотреть фотографии
10:25
Волгоградский «КАУСТИК» стал участником программы добровольного страхования экологических рисковСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
09:52
Волгоградцы потратят 2100 рублей на подарки учителямСмотреть фотографии
09:47
Самосвал в ночи переехал женщину у зернохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области в 21 школе введен частичный карантин по ОРВИСмотреть фотографии
08:04
Умершего от ран участника СВО Николая Серкова похоронят в УрюпинскеСмотреть фотографии
21:35
Сногсшибательный ветер и грозы ожидаются в Волгоградской области 3 октябряСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области простились с судьей в отставке Лидией ПорсевойСмотреть фотографии
20:30
Суслики завелись на улицах Волжского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:48
Приставам могут раздать боевое оружие и разрешат стрелять по собакамСмотреть фотографии
19:46
2 октября возобновились регулярные перелеты из Волгограда в ТурциюСмотреть фотографии
18:56
Под Волгоградом на пепелище после пожара нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде вынесли «мягкий» приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Многоуровневую развязку над ж/д переездом у Водстроя в Волгограде достроят в 2024 годуСмотреть фотографии
16:57
Житель Коломны утонул на рыбалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 