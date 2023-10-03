



АО «КАУСТИК» одним из первых в регионе взяло на себя инициативу дополнительного добровольного экологического страхования на сумму 100 миллионов рублей в год, чтобы гарантировать возмещение ущерба в случае непредвиденных обстоятельств.

Помимо ежегодного обязательного страхования, предусмотренного Федеральным законом № 225-ФЗ, «КАУСТИК» дополнительно застраховал экологические риски. Договор, подписанный с одной из ведущих страховых компаний России, является эффективным инструментом финансирования мероприятий по охране природы и обеспечению экологической безопасности.

Дополнительное добровольное экологическое страхование направлено на повышение уровня ответственности в области охраны окружающей среды и укрепление конкурентного преимущества среди других компаний.

Добавим, что в мае этого года ведущее отечественное рейтинговое агентство RAEX впервые включило акционерное общество «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 160 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG). В сентябре «КАУСТИК» сохранил свою позицию в рейтинге агентства RAEX, заняв 61 место.





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