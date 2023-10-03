Экология 03.10.2023 10:25
0
03.10.2023 10:25
АО «КАУСТИК» одним из первых в регионе взяло на себя инициативу дополнительного добровольного экологического страхования на сумму 100 миллионов рублей в год, чтобы гарантировать возмещение ущерба в случае непредвиденных обстоятельств.
Помимо ежегодного обязательного страхования, предусмотренного Федеральным законом № 225-ФЗ, «КАУСТИК» дополнительно застраховал экологические риски. Договор, подписанный с одной из ведущих страховых компаний России, является эффективным инструментом финансирования мероприятий по охране природы и обеспечению экологической безопасности.
Дополнительное добровольное экологическое страхование направлено на повышение уровня ответственности в области охраны окружающей среды и укрепление конкурентного преимущества среди других компаний.
Добавим, что в мае этого года ведущее отечественное рейтинговое агентство RAEX впервые включило акционерное общество «КАУСТИК» (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 160 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG). В сентябре «КАУСТИК» сохранил свою позицию в рейтинге агентства RAEX, заняв 61 место.
Реклама. ООО «НИКОХИМ»
Экосовет проинспектировал уборку стихийной свалки в Волгограде29.09.2023 08:43
Экология 29.09.2023 08:43
Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьев28.09.2023 18:20
Экология 28.09.2023 18:20
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителя27.09.2023 11:32
Экология 27.09.2023 11:32
Собственника «Россия» обязали ликвидировать токсичную свалку под Волгоградом23.09.2023 19:28
Экология 23.09.2023 19:28
В пух и яды: конфликт селян привел к химической катастрофе в Волгоградской области23.09.2023 12:05
Экология 23.09.2023 12:05
Росводресурсы вольют в волгоградские водоемы сотни миллионов рублей22.09.2023 18:25
Экология 22.09.2023 18:25
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской области21.09.2023 20:01
Экология 21.09.2023 20:01
Волгоградских приставов уличили в игнорировании исполпроизводств по экологическим делам21.09.2023 13:36
Экология 21.09.2023 13:36
С нахимичившего под Волгоградом арбузного «короля» взыскали 309 млн рублей20.09.2023 15:37
Экология 20.09.2023 15:37
Чиновники Фролово после внимания СМИ и СКР придумали отписку о тлеющей свалке19.09.2023 09:24
Экология 19.09.2023 09:24
В Волгограде схему обращения с отходами вынесли на общественные обсуждения19.09.2023 09:09
Экология 19.09.2023 09:09
Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалку09.09.2023 17:02
Экология 09.09.2023 17:02
Задыхающиеся от горящей свалки фроловчане пожаловались Бастрыкину08.09.2023 14:25
Экология 08.09.2023 14:25
В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионов06.09.2023 17:06
Экология 06.09.2023 17:06
В Волгоградской области установили причину гибели рыбы на озере Ильмень06.09.2023 08:15
Экология 06.09.2023 08:15