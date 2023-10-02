Интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО» – широкий ассортимент и быстрая доставка





Интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО» предлагает широкий выбор запчастей. На сайте вы найдете все необходимое для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

В каталоге представлены как оригинальные, так и аналоговые детали, расходные материалы от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Удобная система поиска поможет быстро и легко найти нужную запчасть.

Чем удобен интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО»

Из-за сложной ситуации в мире и проблем с логистикой автовладельцы и компании столкнулись с трудностями при покупке запчастей для своих автомобилей. Однако «АвтоТО» предлагает простое решение этого вопроса.

На сайте вы можете найти и приобрести детали, а также расходные материалы для широкого спектра автомобилей, выпущенных в разных странах, включая Россию, США, Китай, Японию, Корею и Европу. Весь каталог магазина насчитывает более 9 миллионов товаров.

В каталоге «АвтоТО» представлены оригинальные запчасти для автомобилей, а также лицензионные аналоги высокого качества. Это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить при покупке.

На сайте найдутся все необходимые запчасти – от маленьких деталей и уплотнительных элементов до двигателей и коробок передач. Все запчасти сопровождаются необходимыми документами, а крупные агрегаты дополнены паспортами. Склады «АвтоТО» полностью автоматизированы и оснащены системой электронного учета, что исключает возможность потери товара.

Запчасти для автомобилей зарубежного производства поставляются на склады «АвтоТО» из ОАЭ и европейских стран. Вы можете приобрести товар самостоятельно через виртуальную корзину или получить помощь от сотрудников магазина. Они предоставят профессиональную консультацию и помогут выбрать оптимальный вариант.

Чтобы ускорить процесс и избежать ошибок при подборе запчастей, на сайте «АвтоТО» предусмотрена система быстрого поиска. Вы можете найти нужную запчасть по артикулу или идентификационному коду (VIN) автомобиля.

Просто введите эти данные в строку поиска, а система предложит подходящие варианты для вашего авто. Это позволяет избежать ошибок, особенно при покупке аналоговых запчастей, так как детали для разных версий одной модели могут отличаться.

Запросы обрабатываются автоматически, но на вопросы от покупателей отвечают живые люди – сотрудники «АвтоТО». Это не только создает положительное впечатление у клиентов, но и экономит время: покупателям не приходится ждать, пока система переключит их на консультанта.

Преимущества покупки автозапчастей в интернет-магазине «АвтоТО»

Маркетплейс предлагает удобный и выгодный способ покупки автозапчастей, сочетая все достоинства интернет-торговли. Почему именно «АвтоТО» выбирают среди множества площадок, специализирующихся на автозапчастях?

Вот несколько причин:

1. Низкая стоимость автозапчастей. Владение автомобилем требует постоянных затрат, и чем машина старше, тем они выше. Однако приобретая детали и материалы на «АвтоТО», можно существенно сэкономить. Это связано с тем, что компания закупает товары напрямую у производителей или дистрибьюторов, без посредников. Благодаря этому, онлайн-площадка может поддерживать доступные цены, что позволяет покупателям экономить значительные суммы.

2. Удобство работы с сайтом. Интернет-магазин разработан так, чтобы поиск запчастей и оформление заказа были интуитивно понятными даже новичкам. Заказы принимаются и обрабатываются автоматически, а продуманная система логистики позволяет сократить время доставки до минимума. Кроме того, специальное мобильное приложение AvtoTO позволяет работать с маркетплейсом в любом удобном месте.

3. Большой выбор. Маркетплейс «АвтоТО» предлагает не только детали и узлы для различных автомобилей, но и технические жидкости разных типов. Здесь вы найдете все необходимое для обслуживания машины.

4. Строгий контроль качества. Покупая товары в «АвтоТО», вы можете быть уверены, что получите оригинальные и качественные детали. Отсутствие подделок и контрафактных товаров – основные правила работы компании.

5. Различные формы оплаты. Вы можете выбрать удобный способ оплаты – банковской картой, безналичным расчетом или наличными.

Фирменные пункты выдачи в Волгограде дают возможность забрать заказ в удобное время. Доставка также осуществляется в другие регионы России. При покупке на сумму свыше 3 000 рублей заказ привезут бесплатно.

Продажи оптом

«АвтоТО» – популярный интернет-магазином с наработанной годами репутацией, привлекающий не только автовладельцев, но и множество розничных магазинов и автосервисов. Для оптовых клиентов предусмотрены пять уровней скидок, которые зависят от суммы заказа. Новые клиенты получают минимальную скидку на два уровня, которая действует в течение двух месяцев, а также могут оплачивать заказы при получении.

«АвтоТО» доставляет оптовые заказы собственным транспортом «до двери». Отправка грузов происходит ежедневно, а информацию о статусе отгрузки и оплатах можно отслеживать на сайте.

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