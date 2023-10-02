Полезно знать

Интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО» – широкий ассортимент и быстрая доставка

Полезно знать 02.10.2023 17:56
0
02.10.2023 17:56


Интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО» предлагает широкий выбор запчастей. На сайте вы найдете все необходимое для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.
В каталоге представлены как оригинальные, так и аналоговые детали, расходные материалы от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Удобная система поиска поможет быстро и легко найти нужную запчасть.
Чем удобен интернет-магазин автозапчастей «АвтоТО»
Из-за сложной ситуации в мире и проблем с логистикой автовладельцы и компании столкнулись с трудностями при покупке запчастей для своих автомобилей. Однако «АвтоТО» предлагает простое решение этого вопроса.
На сайте вы можете найти и приобрести детали, а также расходные материалы для широкого спектра автомобилей, выпущенных в разных странах, включая Россию, США, Китай, Японию, Корею и Европу. Весь каталог магазина насчитывает более 9 миллионов товаров.
В каталоге «АвтоТО» представлены оригинальные запчасти для автомобилей, а также лицензионные аналоги высокого качества. Это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить при покупке.
На сайте найдутся все необходимые запчасти – от маленьких деталей и уплотнительных элементов до двигателей и коробок передач. Все запчасти сопровождаются необходимыми документами, а крупные агрегаты дополнены паспортами. Склады «АвтоТО» полностью автоматизированы и оснащены системой электронного учета, что исключает возможность потери товара.
Запчасти для автомобилей зарубежного производства поставляются на склады «АвтоТО» из ОАЭ и европейских стран. Вы можете приобрести товар самостоятельно через виртуальную корзину или получить помощь от сотрудников магазина. Они предоставят профессиональную консультацию и помогут выбрать оптимальный вариант.
Чтобы ускорить процесс и избежать ошибок при подборе запчастей, на сайте «АвтоТО» предусмотрена система быстрого поиска. Вы можете найти нужную запчасть по артикулу или идентификационному коду (VIN) автомобиля.
Просто введите эти данные в строку поиска, а система предложит подходящие варианты для вашего авто. Это позволяет избежать ошибок, особенно при покупке аналоговых запчастей, так как детали для разных версий одной модели могут отличаться.
Запросы обрабатываются автоматически, но на вопросы от покупателей отвечают живые люди – сотрудники «АвтоТО». Это не только создает положительное впечатление у клиентов, но и экономит время: покупателям не приходится ждать, пока система переключит их на консультанта.
Преимущества покупки автозапчастей в интернет-магазине «АвтоТО»
Маркетплейс предлагает удобный и выгодный способ покупки автозапчастей, сочетая все достоинства интернет-торговли. Почему именно «АвтоТО» выбирают среди множества площадок, специализирующихся на автозапчастях? 
Вот несколько причин:
1. Низкая стоимость автозапчастей. Владение автомобилем требует постоянных затрат, и чем машина старше, тем они выше. Однако приобретая детали и материалы на «АвтоТО», можно существенно сэкономить. Это связано с тем, что компания закупает товары напрямую у производителей или дистрибьюторов, без посредников. Благодаря этому, онлайн-площадка может поддерживать доступные цены, что позволяет покупателям экономить значительные суммы.
2. Удобство работы с сайтом. Интернет-магазин разработан так, чтобы поиск запчастей и оформление заказа были интуитивно понятными даже новичкам. Заказы принимаются и обрабатываются автоматически, а продуманная система логистики позволяет сократить время доставки до минимума. Кроме того, специальное мобильное приложение AvtoTO позволяет работать с маркетплейсом в любом удобном месте.
3. Большой выбор. Маркетплейс «АвтоТО» предлагает не только детали и узлы для различных автомобилей, но и технические жидкости разных типов. Здесь вы найдете все необходимое для обслуживания машины.
4. Строгий контроль качества. Покупая товары в «АвтоТО», вы можете быть уверены, что получите оригинальные и качественные детали. Отсутствие  подделок и контрафактных товаров – основные правила работы компании.
5. Различные формы оплаты. Вы можете выбрать удобный способ оплаты – банковской картой, безналичным расчетом или наличными.
Фирменные пункты выдачи в Волгограде дают возможность забрать заказ в удобное время. Доставка также осуществляется в другие регионы России. При покупке на сумму свыше 3 000 рублей заказ привезут бесплатно.
Продажи оптом
«АвтоТО» – популярный интернет-магазином с наработанной годами репутацией, привлекающий не только автовладельцев, но и множество розничных магазинов и автосервисов. Для оптовых клиентов предусмотрены пять уровней скидок, которые зависят от суммы заказа. Новые клиенты получают минимальную скидку на два уровня, которая действует в течение двух месяцев, а также могут оплачивать заказы при получении.
«АвтоТО» доставляет оптовые заказы собственным транспортом «до двери». Отправка грузов происходит ежедневно, а информацию о статусе отгрузки и оплатах можно отслеживать на сайте.
Реклама. ООО ЛК «Трейдинг Транзит»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Полезно знать
04.09.2023 10:40
Полезно знать 04.09.2023 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
20.08.2023 19:45
Полезно знать 20.08.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.08.2023 13:01
Полезно знать 16.08.2023 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.08.2023 12:55
Полезно знать 12.08.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.08.2023 18:51
Полезно знать 09.08.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
05.08.2023 19:09
Полезно знать 05.08.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.07.2023 14:21
Полезно знать 31.07.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
26.07.2023 14:05
Полезно знать 26.07.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.07.2023 13:32
Полезно знать 22.07.2023 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.07.2023 09:29
Полезно знать 19.07.2023 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.07.2023 10:06
Полезно знать 14.07.2023 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.07.2023 10:06
Полезно знать 03.07.2023 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.06.2023 19:13
Полезно знать 28.06.2023 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
10.06.2023 11:29
Полезно знать 10.06.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
08.06.2023 08:52
Полезно знать 08.06.2023 08:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:32
В Волгограде вынесли «мягкий» приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Многоуровневую развязку над ж/д переездом у Водстроя в Волгограде достроят в 2024 годуСмотреть фотографии
16:57
Житель Коломны утонул на рыбалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде из-за учений по ГО остановят движение СТ и запретят парковкуСмотреть фотографии
15:56
Задержанный ФСБ иностранец получил 9 лет строгача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский журналист и писатель возглавил «Горьковку»Смотреть фотографии
14:59
МВД опубликовало ориентировку на предполагаемого водителя-убийцу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:48
На Волжской ГЭС погиб 30-летний альпинист, второй в больницеСмотреть фотографии
14:31
Энергетики ЛУКОЙЛа завершили в срок необходимый комплекс работ перед стартом отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:06
Смертельное ДТП со студентами политеха мог устроить в Волгограде 35-летний бизнесменСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде школьные пищеблоки могут модернизировать на средства ПСБСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области похоронили 32-летнего контрактника Сергея КорастелеваСмотреть фотографии
13:19
Депутат облдумы Соловьева назвала охрану экологии приоритетом для регионаСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде уничтожили 100 кг еды из багажа пассажиров аэропортаСмотреть фотографии
12:52
Юань считают достойной заменой доллара и евро 36% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом экс-главу поселения оштрафовали на 50 тысяч за неисполненное решениеСмотреть фотографии
11:52
Богатое наследие и уютные улочки: искусственный интеллект объяснил, за что волгоградцы любят свой городСмотреть фотографии
11:23
В зоне СВО погиб 49-летний разведчик Алексей Макеев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Не морозить волгоградцев и вовремя согревать поручил Бочаров на совещанииСмотреть фотографии
10:32
Волгоградец сжег подруге лицо во время заурядной ссорыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронамСмотреть фотографии
10:12
ВОЛМА стала лучшим экспортером года в сфере промышленностиСмотреть фотографии
09:59
Женщина на иномарке насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура утвердила обвинение Мелконяну за угрозы судье и сотруднику изолятораСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом ученица автошколы обвиняется в кредитной афере с данными одногруппниковСмотреть фотографии
09:12
Экс-следователь СУ СКР отправлен в колонию за взятку в 21 млн руб. от депутатовСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде забуксовал снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографии
21:25
Бухгалтер из Волгограда лишилась полумиллиона рублей после звонка пермякаСмотреть фотографии
20:15
Ворота на Самке: «Ротор» на Волгоград Арене одолел омский «Иртыш» - 1:0Смотреть фотографии
19:48
Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 