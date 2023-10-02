Экономика

Энергетики ЛУКОЙЛа завершили в срок необходимый комплекс работ перед стартом отопительного сезона

Экономика 02.10.2023 14:31
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02.10.2023 14:31


В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» провели ремонт основного и вспомогательного оборудования на генерирующих объектах Волгограда и Волжского.
Подготовка к осенне-зимнему периоду включала в себя множество мероприятий. Самое масштабное из них – плановая ремонтная кампания, включающая в себя капитальные ремонты котло - и турбоагрегатов. 
Помимо типовых работ на Волжской ТЭЦ-2 проведен ремонт в заводских условиях ротора высокого давления. На Волжской ТЭЦ в рамках программы по техническому перевооружению и реконструкции своевременно реализовано техперевооружение конденсатора турбины ст№5 с установкой системы шарикоочистки и заменой циркуляционных водоводов. 
Все запланированные ремонтные мероприятия для подготовки ТЭЦ к работе в зимний период проведены в утвержденные сроки и в согласованных объемах. 
Кроме того, на станциях создан резерв материально-технических ресурсов, достаточный для проведения аварийно-восстановительных работ в пик зимних нагрузок. В новый отопительный сезон станции входят при полной готовности оборудования, надлежащем состоянии производственных помещений и полной готовности персонала - проведены пожарно-тактические тренировки, все сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

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