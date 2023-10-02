Экономика

ВОЛМА стала лучшим экспортером года в сфере промышленности

Экономика 02.10.2023 10:12
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02.10.2023 10:12


В прошедшую пятницу подведены итоги и состоялось награждение победителей Всероссийской премии «Экспортер года» в ЮФО.

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, в числе  которых 1-е место в сфере промышленности заняла ВОЛМА.


– Последние годы экспорт является одним из основных стратегических направлений деятельности компании, – отмечает генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. – Общемировые течения вносят свои коррективы в планирование работы с иностранными партнерами, но гибкость и оперативность в планировании и исполнении решений – большой плюс ВОЛМА, позволяющий развивать экспортную деятельность в любых условиях. 

Премия присуждается компаниям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Активно взаимодействуя в экспортно-импортной сфере как с традиционными партнерами из ближнего зарубежья, такими как Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, так и с такими крупными государствами как Китай, Иран, Турция и Монголия, ВОЛМА по праву который год является передовым производителем в экспортном направлении.


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