Адресная помощь: Сады Придонья передали продукции более чем на 1 млн рублей





Компания «Сады Придонья» на постоянной основе поддерживает благотворительные проекты, которые реализуются совместно с общественными организациями Волгограда. Только в сентябре Сады Придонья передали продукцию на сумму свыше 1 млн рублей в качестве адресной помощи малоимущим, многодетным семьям, пожилым людям и семьям, где воспитываются дети-инвалиды.

– Ежегодно мы получаем большое количество писем с просьбой о помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – говорит руководитель отдела информации и PR Елена Нечипоренко. – Понимая социальную ответственность перед обществом, наша компания регулярно участвует в организации помощи социально незащищенным группам населения, нуждающимся в поддержке.

Компания «Сады Придонья» стремится устанавливать долгосрочные отношения партнерства с различными организациями для решения насущных задач и создания положительных изменений в обществе.