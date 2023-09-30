Адресная помощь: Сады Придонья передали продукции более чем на 1 млн рублей

Экономика 30.09.2023 09:01
0
30.09.2023 09:01
Компания «Сады Придонья» на постоянной основе поддерживает благотворительные проекты, которые реализуются совместно с общественными организациями Волгограда. Только в сентябре Сады Придонья передали продукцию на сумму свыше 1 млн рублей в качестве адресной помощи малоимущим, многодетным семьям, пожилым людям и семьям, где воспитываются дети-инвалиды.
– Ежегодно мы получаем большое количество писем с просьбой о помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – говорит руководитель отдела информации и PR Елена Нечипоренко. – Понимая социальную ответственность перед обществом, наша компания регулярно участвует в организации помощи социально незащищенным группам населения, нуждающимся в поддержке.
Компания «Сады Придонья» стремится устанавливать долгосрочные отношения партнерства с различными организациями для решения насущных задач и создания положительных изменений в обществе.
Реклама. https://pridonie.ru
Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублей29.09.2023 14:41
Экономика 29.09.2023 14:41
Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под Волгоградом29.09.2023 13:41
Экономика 29.09.2023 13:41
Результаты работы компании ВОЛМА отмечены на федеральном уровне29.09.2023 09:02
Экономика 29.09.2023 09:02
Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежи28.09.2023 11:28
Экономика 28.09.2023 11:28
Эксперт «Россельхозбанка»: комфортные кредиты существуют28.09.2023 08:55
Экономика 28.09.2023 08:55
«Потолка не будет?»: дизель в Волгоградской области за неделю подорожал на полтора рубля28.09.2023 08:47
Экономика 28.09.2023 08:47
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06