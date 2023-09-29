Общество

В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»

Общество 29.09.2023 15:15
0
29.09.2023 15:15


Впервые 3 и 4 ноября в театре «Царицынская опера» пройдет постановка по мотивам самого известного творения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Просветительский спектакль будет интересен для всей семьи. Мультижанровая постановка представит собой синтез оркестровой музыки, балетного искусства и слова. Режиссер-постановщик Мария Кузьмина, дирижер-постановщик Сергей Гринев, балетмейстер Светлана Яковлева. 
Театр «Царицынская опера» расшит рамки сказки, создав музыкальный спектакль. Музыка для постановки специально написана современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым. Валентин Валентинович — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, основатель и бессменный художественный руководитель Московского детского театра эстрады. Он не понаслышке знает, что такое работа с детьми, общение с ними. 
Мне кажется, «Маленький принц» должен жить в каждом человеке всю жизнь, — поделился Валентин Валентинович. — Важно уметь видеть мир свежо, как в первый раз, и особенно это важно для людей творческих профессий, в том числе и музыкантов. «Маленький принц» был написан мною на одном дыхании, за пять дней. Прикоснуться к творчеству Антуана Сент-Экзюпери – это счастье для любого композитора и поэтому я с огромным удовольствием откликнулся на предложение Сергея Гринева, замечательного музыканта и близкого мне по духу человека. Благодарю за интересную совместную работу по оркестровке «Маленький принц» талантливого музыканта Павла Левадного. Надеюсь, что моя музыка поможет разбудить «детскость» в душе каждого зрителя.
У каждого персонажа спектакля по задумке режиссера Марии Кузьминой можно найти аналоги среди возможного жизненного окружения главного героя: первая платоническая любовь, строгие взрослые, двуличные руководители, очень занятые бездельники, хладнокровный доктор...  Герои спектакля — капризная Роза, властный Король, мудрая Змея, честный Фонарщик, дружелюбный Лис и искренний Маленький принц подскажут зрителям, что чудеса случаются постоянно и суть человеческих отношений не меняется веками. 
По словам дирижера-постановщика Сергея Гринева, идея спектакля «Маленький принц» родилась во время работы над концертом «Музыка стихий». Формат медитативного, просветительского спектакля, поднимающий важные вопросы бытия, как никогда актуален. 
— Общепризнанная книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» заставляет задуматься практически в каждом абзаце и в каждом слове, — отметил Сергей Гринев. — При этом считается сказкой. Жанру сказки с оркестром уже много лет и он необычайно популярен. Спектакль «Маленький принц» рассчитан на всю семью: дети будут смотреть как сказку, подростки как внутреннюю историю своих переживаний, а взрослых история заставит задуматься о глобальных проблемах, о жизненных принципах. Мы планируем продолжать постановки повествовательно-познавательных спектаклей, где будут подниматься вопросы бытия через великие классические произведения.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2023 17:21
Общество 29.09.2023 17:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 15:06
Общество 29.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 14:31
Общество 29.09.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 13:51
Общество 29.09.2023 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 11:57
Общество 29.09.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 11:09
Общество 29.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2023 10:50
Общество 29.09.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 10:49
Общество 29.09.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2023 09:25
Общество 29.09.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 21:36
Общество 28.09.2023 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 21:00
Общество 28.09.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 20:12
Общество 28.09.2023 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 18:35
Общество 28.09.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 17:00
Общество 28.09.2023 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.09.2023 16:31
Общество 28.09.2023 16:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
Положительно относятся к китайским товарам 55% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:50
Студент вуза задержан в Волгограде за пособничество телефонным преступникамСмотреть фотографии
16:27
Перешел дорогу и упал: в Волжском на глазах прохожих умер мужчинаСмотреть фотографии
16:04
«Волга» вылетела на тротуар. В Волгограде за 10 минут произошло два ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Был под наркотой: уличному дрифтеру в Волгограде добавили 10 сутокСмотреть фотографии
15:54
Свыше 5 млрд рублей выделил кабмин Госфонду поддержки участников СВОСмотреть фотографии
15:23
Волгоградские ватерполисты 29 сентября открывают сезон «большой воды»Смотреть фотографии
15:15
В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»Смотреть фотографии
15:06
Призывную комиссию создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублейСмотреть фотографии
14:31
Защитившим от атома: в Волгограде почтили память ликвидаторов Кыштымской аварииСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов районСмотреть фотографии
13:41
Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Из Волгограда в зону СВО бойцам отправили беспилотники и блокираторы дроновСмотреть фотографии
11:57
Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в ВолгоградeСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отцаСмотреть фотографии
11:09
Большая поддержка малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
10:59
Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФСмотреть фотографии
10:50
Инвалид из Волгограда вынуждена искать помощи у Бастрыкина из-за бездействия УКСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотниковСмотреть фотографии
10:05
Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в СетиСмотреть фотографии
09:59
В ГШ Российской армии высказались о планах по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде наградили юных победительниц турнира имени Левона АкопянаСмотреть фотографии
09:25
В Волжском к школе № 14 прибыли пожарные и полиция: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Результаты работы компании ВОЛМА отмечены на федеральном уровнеСмотреть фотографии
08:43
Экосовет проинспектировал уборку стихийной свалки в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:01
Каждый второй житель Волгоградской области умирает от инфарктов и инсультовСмотреть фотографии
21:36
Волгоградские малыши создали будущее Сарпинского из картона и пластилинаСмотреть фотографии
21:00
Пропавшего при странных обстоятельствах рыбака нашли мертвым под ВолгоградомСмотреть фотографии
 