В «Царицынской опере» пройдет мировая премьера «Маленького принца»





Впервые 3 и 4 ноября в театре «Царицынская опера» пройдет постановка по мотивам самого известного творения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Просветительский спектакль будет интересен для всей семьи. Мультижанровая постановка представит собой синтез оркестровой музыки, балетного искусства и слова. Режиссер-постановщик Мария Кузьмина, дирижер-постановщик Сергей Гринев, балетмейстер Светлана Яковлева.

Театр «Царицынская опера» расшит рамки сказки, создав музыкальный спектакль. Музыка для постановки специально написана современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым. Валентин Валентинович — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, основатель и бессменный художественный руководитель Московского детского театра эстрады. Он не понаслышке знает, что такое работа с детьми, общение с ними.

— Мне кажется, «Маленький принц» должен жить в каждом человеке всю жизнь, — поделился Валентин Валентинович. — Важно уметь видеть мир свежо, как в первый раз, и особенно это важно для людей творческих профессий, в том числе и музыкантов. «Маленький принц» был написан мною на одном дыхании, за пять дней. Прикоснуться к творчеству Антуана Сент-Экзюпери – это счастье для любого композитора и поэтому я с огромным удовольствием откликнулся на предложение Сергея Гринева, замечательного музыканта и близкого мне по духу человека. Благодарю за интересную совместную работу по оркестровке «Маленький принц» талантливого музыканта Павла Левадного. Надеюсь, что моя музыка поможет разбудить «детскость» в душе каждого зрителя.

У каждого персонажа спектакля по задумке режиссера Марии Кузьминой можно найти аналоги среди возможного жизненного окружения главного героя: первая платоническая любовь, строгие взрослые, двуличные руководители, очень занятые бездельники, хладнокровный доктор... Герои спектакля — капризная Роза, властный Король, мудрая Змея, честный Фонарщик, дружелюбный Лис и искренний Маленький принц подскажут зрителям, что чудеса случаются постоянно и суть человеческих отношений не меняется веками.

По словам дирижера-постановщика Сергея Гринева, идея спектакля «Маленький принц» родилась во время работы над концертом «Музыка стихий». Формат медитативного, просветительского спектакля, поднимающий важные вопросы бытия, как никогда актуален.

— Общепризнанная книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» заставляет задуматься практически в каждом абзаце и в каждом слове, — отметил Сергей Гринев. — При этом считается сказкой. Жанру сказки с оркестром уже много лет и он необычайно популярен. Спектакль «Маленький принц» рассчитан на всю семью: дети будут смотреть как сказку, подростки как внутреннюю историю своих переживаний, а взрослых история заставит задуматься о глобальных проблемах, о жизненных принципах. Мы планируем продолжать постановки повествовательно-познавательных спектаклей, где будут подниматься вопросы бытия через великие классические произведения.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»