Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под Волгоградом





Лучшие мастера в сфере флотации и химического анализа предприятий ЕвроХима – Невинномысского Азота, Белореченских Минудобрений, Новомосковского Хлора, Фосфорита, Усольского калийного комбината встретились на Гремячинском ГОКе в конце сентября в Котельниково Волгоградской области.

Предварительно гости познакомились со спецификой производства комбината во время экскурсии по объектам технологической цепочки поверхностного комплекса комбината.

– Мы посетили очень интересную экскурсию по Гремячинскому комбинату. В шахту мы, конечно же, не спускались, но коллеги показали нам полный производственный цикл поверхностного комплекса, – поделилась впечатлениями сотрудник Усольского калийного комбината Маргарита Талипова. – Так как я – флотатор, то на меня наибольшее впечатление произвел цвет концентрата. На Усольском комбинате он оранжевый, а на Гремячинском - светло-персиковый. И оборудование разное, производственные мощности созданы с учетом характеристик сырья.

Само соревнование прошло в несколько этапов. В лабораториях Централизованного отдела технического контроля – Испытательного центра ЕвроХим-ВолгаКалия за звание лучшего профессионала боролись лаборанты химического анализа.

Сначала коллеги подтвердили высокий уровень знаний в ответах на тесты. В следующем туре конкурсанты решали кейсы – разрабатывали и предлагали оптимальные пути действий в нестандартных производственных ситуациях. Для успешного выполнения кейсовых заданий требовалось оперативно и четко дать решение задачи, произвести сложные вычисления и по итогу предложить оптимальное решение.

В финале лаборанты прошли проверку практических навыков по анализу химических растворов. Точность и качество выполнения заданий оценивало экспертное жюри. Лучшей во всех этапах стала лаборант химического анализа ЕвроХим-БМУ Елена Кочеткова.

– Я в первый раз участвую в таком конкурсе. Для меня это все очень в новинку, очень интересно, – рассказала Елена. – Целью моей поездки было попробовать свои силы, посмотреть, как проходит конкурс профессионального мастерства. В процессе состязания ничего запредельно сложного для меня не было. Я просто решала задачи. И было очень неожиданно то, что я заняла первое место. Неожиданно, но очень приятно!

– Я видел, что практические задания у всех конкурсантов выполнены на примерно одинаково высоком уровне. Да, у кого-то были небольшие недочеты по теории, кто-то переволновался и допустил ошибку в решении кейсов. Но это исправимо, все придет с опытом. Самое главное, что все участники показали безусловную увлеченность своим делом, стремление идти к вершинам и совершенствовать свои знания в практической деятельности и состязаниях, подобных этому, – отметил начальник Централизованного отдела технического контроля – испытательного центра Евгений Сохарев.

Не менее высокие результаты показали флотаторы. Кейсовые задания на конкурсе профмастерства для специалистов в сфере флотации были посвящены теме промышленной безопасности. Конкурсанты показали свои навыки в ликвидациях возможных аварийных ситуаций и в оказании первой помощи пострадавшим.

Чтобы унифицировать задания и обеспечить равные условия для всех участников, конкурс проходил не в цеху обогатительной фабрики, а на симуляторе, созданном силами рабочей группы.

В результате выполнения тестовых заданий, решения кейсов и практических задач лучшим профессионалом названа флотатор 5 разряда Усольского калийного комбината Маргарита Талипова.

– На площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината я впервые. От имени всех участников благодарю принимающее предприятие за гостеприимство и отличную организацию конкурса! В соревновании профессионального мастерства я участвовала и ранее. Два года назад я заняла первое место на нашей производственной площадке, – рассказала Маргарита. – Лично для меня труднее всего было собраться, разложить по полочкам все мысли и справиться с волнением. Все получилось, и я победила, сама того не ожидая!

Особенностью конкурса профессионального мастерства в 2023 году стала принадлежность всех конкурсантов к прекрасной половине человечества.

– Отрадно знать, что благополучие надежно хранится в таких хрупких и таких сильных, уверенных женских руках! Коллеги, поздравляю вас и с участием, и с победой. Вы – лучшие, потому что любите свою работу, добиваетесь все более высоких результатов, уверенно идете только вперед. Спасибо, что вы приехали на нашу землю. Котельниково – это земля героев. И пусть наш город совсем небольшой, но с большой исторической славой. И сегодня вы упрочили эту славу своими трудовыми победами и успехами! – поздравила участников конкурса заместитель директора по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Ирина Улитина.