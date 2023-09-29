Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в Волгоградe

Новинка порадует уникальной системой ARDIS, позволяющей преодолевать различные препятствия вне зависимости от условий эксплуатации, а также технологией W-HUD – она предоставляет водителю доступ к режимам вождения, навигации, техническим показателям и к сведениям о поездке. Брутальный дизайн экстерьера и эргономичный интерьер, оборудованный широким спектром возможностей мультимедийной системы и большим интерактивным 14,8-дюймовым дисплеем делают JAECOO J7 ещё более привлекательным для покупателей.
КЛЮЧАВТО не только стремится расширять свою коллекцию брендов, но и подчёркивает уникальность каждого из них. JAECOO – это автомобили для людей, следящих за современными тенденциями, не боящихся экспериментировать и живущих яркой жизнью.
Ждём вас на тест-драйве нового JAECOO J7 в КЛЮЧАВТО по адресу:
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