Общество

Большая поддержка малого и среднего бизнеса

Общество 29.09.2023 11:09
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29.09.2023 11:09


Санкции, введенные против России, затронули 73% российских предпринимателей, опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ). Бизнесмены сталкиваются с падением клиентского спроса и ростом издержек, вынуждены менять цены, ищут новых клиентов и поставщиков. Особенно сильно санкции повлияли на бизнесменов, работающих со своими иностранными партнерами. О том, как сэкономить на текущих расчетах, где получить кредит для бизнеса, как продолжить вести бизнес с зарубежными партнерами, если ваш банк отключен от системы SWIFT,  рассказали в Автоградбанке.

Отметим, что работа с малым и средним бизнесом является приоритетным направлением в деятельности Автоградбанка на протяжении уже 32 лет.

Не секрет, что качественное расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц жизненно необходимо для нормального функционирования как самого малого бизнеса, так и крупной бизнес-империи. Именно поэтому Автоградбанк, проанализировав потребности клиентов, предлагает линейку своих пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Напомним, пакеты услуг в отличие от фиксированных тарифов позволяют клиенту получить сбалансированный комплекс инструментов, адаптированный под потребности конкретного бизнеса с существенной скидкой.В Автоградбанке есть пакет услуг стоимостью 0 рублей в месяц. Он так и называется «Тариф 0».

Еще одним важным элементом успешной работы каждого бизнеса является доступное финансирование. Если компании необходимы средства для развития бизнеса, а также оборотные средства для текущих расходов, Автоградбанк готов предоставить кредиты с учетом специфики деятельности вашего предприятия на очень привлекательных условиях. 

Помимо классического расчетно-кассового обслуживания и кредитования, Автоградбанк оказывает поддержку своим клиентам в проведении трансграничных расчетов и предлагает воспользоваться услугой по переводу денежных средств в китайских юанях, турецких лирах, белорусских рублях, азербайджанских манатах и индийских рупиях. 

Переводы в национальных валютах Китая, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Индии стали доступны физическим и юридическим лицам – клиентам Автоградбанка благодаря открытию банком корреспондентских счетов в этих странах.

По данным агентства РИА Новости, на начало 2023 года Автоградбанк стал одним из первых трех российских банков с базовой лицензией, которым удалось открыть иностранные счета для международных расчетов.

Для обслуживания внешнеторговых контрактов банком на сегодняшний день заключены договоры с банками-нерезидентами: «Азер-Турк Банк», Азербайджан, КБ Черноморский банк развития ООО Республики Абхазии, ОАО «Евразийский Сберегательный банк», Кыргызстан, ОАО Сбербанк Республика Абхазия, НКО Прайват Лимитед «Уивпэй лимитед» Великобритания, Aktif Yatirim Bankasi A.S. Турция, ЗАО Цептер Банк Республика Беларусь.

Кроме того, планируется сотрудничество с Нурол Банк (Турция) и Харбин Банк (Китай). Устанавливаются контакты с индийскими банками: Union Bank of India, IDBI Bank.

Помимо юридических лиц, Автоградбанк готов помочь и физическим лицам оплатить счета на покупку товаров и услуг, выставленные зарубежными организациями, произвести иные платежи и переводы в пользу предприятий и частных лиц. 

Подробнее о возможностях Автоградбанка можно узнать здесь.

Добро пожаловать в Автоградбанк: г. Волгоград, ул. Комсомольская, 6

Телефон: 8 (8442) 55-02-07, 55-02-10

8-800-2005-245
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