Результаты работы компании ВОЛМА отмечены на федеральном уровне





Данные главного эксперта рынка строительно-отделочных материалов - санкт - петербургской компании «Строительная информация», в очередной раз подтвердили позицию ВОЛМА как Российского бренда №1 на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит.

Кроме того, с приобретением в сентябре текущего года гипсового завода и месторождения в Казахстане, ВОЛМА упрочила статус международной компании. Теперь в ее составе уже 9 производственных подразделений, 4 гипсовых карьера и более 2100 сотрудников.

Компания проводит комплексную модернизацию заводов и системную цифровизацию сбытовых, логистических, производственных и управленческих процессов, вкладывает значительные ресурсы в улучшение инфраструктуры и условий труда работников на своих предприятиях.

Строители и мастера-отделочники России давно и хорошо знакомы с продукцией ВОЛМА. Высоко ценят ее, что обеспечивает устойчивый рост спроса на продукцию компании в последние годы.

По итогам плодотворной работы руководство компании отмечено на федеральном уровне. За большой вклад в развитие промышленности страны приказом Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова почетными грамотами были отмечены Председатель совета директоров компании Юрий Алексеевич Гончаров и генеральный директор Владимир Викторович Овчинцев.





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