Экономика

Результаты работы компании ВОЛМА отмечены на федеральном уровне

Экономика 29.09.2023 09:02
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29.09.2023 09:02


Данные главного эксперта рынка строительно-отделочных материалов - санкт - петербургской компании «Строительная информация», в очередной раз подтвердили позицию ВОЛМА как Российского бренда №1 на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит.
Кроме того, с приобретением в сентябре текущего года гипсового завода и месторождения в Казахстане, ВОЛМА упрочила статус международной компании. Теперь в ее составе уже 9 производственных подразделений, 4 гипсовых карьера и более 2100 сотрудников.
Компания проводит комплексную модернизацию заводов и системную цифровизацию сбытовых, логистических, производственных и управленческих процессов, вкладывает значительные ресурсы в улучшение инфраструктуры и условий труда работников на своих предприятиях. 
Строители и мастера-отделочники России давно и хорошо знакомы с продукцией ВОЛМА. Высоко ценят ее, что обеспечивает устойчивый рост спроса на продукцию компании в последние годы. 
По итогам плодотворной работы руководство компании отмечено на федеральном уровне. За большой вклад в развитие промышленности страны приказом Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова почетными грамотами были отмечены Председатель совета директоров компании Юрий Алексеевич Гончаров и генеральный директор Владимир Викторович Овчинцев.

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