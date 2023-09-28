Общество

Радушный прием туристам Волгоградской области будут оказывать с помощью цифрового помощника

Общество 28.09.2023 12:39
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28.09.2023 12:39


В Волгограде развивают новые форматы гостеприимства. Для гостей региона создали онлайн-путеводитель, который будет встречать всех путешественников приветственным SMS-сообщением, каким бы видом транспорта они не приезжали. В сообщении гости получат цифровой гид, который создали специалисты Комитета экономической политики и развития туризма и МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут самую полезную информацию о знаковых местах и туристических хитах региона, а также о гастрономических особенностях Волгоградской области.
Гид расскажет гостям Волгоградской области истории о главных достопримечательностях региона, подскажет, где можно познакомиться с казачьим бытом и посетить купеческие особняки, посоветует, где принять грязевые ванны, порыбачить и прокатиться на единственном в стране метротраме. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда Волгограда стоит обязательно отведать. Своими рекомендациям и историями о Волгоградской области поделились Екатерина Лёксина, основательница проекта «Здесь прекрасно» и экскурсоводы Татьяна Бессарабова, Татьяна Мельникова и Екатерина Кузнецова. Кроме того, гостям региона также будет предложено послушать бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград», посвященный истории величественной реки Волги и названного ее именем города — Волгограда. Аудиогид ранее к 424-летию города-героя разработали местные краеведы и специалисты МТС.
— Волгоградская область – это удивительный регион, который находится в бассейне рек Волги и Дона, в уникальных климатических и природных зонах, что позволяет нам развивать различные виды путешествий. Виртуальный гид — это помощь для нашего туриста, который может узнать информацию в любой момент пребывания в нашей области. В гиде представлены ключевые достопримечательности нашего региона – Мамаев курган, Старая Сарепта, музей казачьего быта, природные парки и другие точки притяжения. Цифровые технологии позволяют нашим гостям идти в ногу со временем, —  отмечает заместитель председателя комитета экономической политики и развития туризма Елена Курносова.
— Волгоград с каждым годом привлекает все больше туристов. Только за последние 3 года, по данным Big Data МТС, турпоток вырос на 32%. Чаще всего погостить в регионе приезжали жители Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова и Астрахани. При этом длительность пребывания туристов в Волгограде увеличивается: если раньше преобладало число экскурсантов, предпочитающих однодневные туры без ночевок, то в последние три года туристы стали чаще приезжать на более длительное время. Уверена, наш онлайн-путеводитель будет актуален как для новых визитеров, так и для тех, кто уже полюбил поездки в Волгоград, — рассказывает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Воспользоваться гидом по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Волгоградской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

 

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