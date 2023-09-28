Эксперт «Россельхозбанка»: комфортные кредиты существуют





Возросшая закредитованность россиян вызывает у экспертов всё большую тревогу. При выборе кредита заёмщики тщательно оценивают уровень процентной ставки и удобство обслуживания кредита. Об этом и многом другом мы побеседовали с заместителем директора Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ольгой Бритвиной.

– Ольга Александровна, бывают комфортные кредиты?

– Конечно. Кредит предоставляет возможность стать обладателем того, что тебе на данный момент необходимо, буквально исполнить свои желания: купить квартиру, мебель, сделать ремонт, поехать в путешествие. Комфортный кредит этот тот, который дает возможность реализовать свои планы с минимальной переплатой. К примеру, низкая процентная ставка по кредитам жителям села обусловлена поддержкой государства.

– Принято считать, что потребительские кредиты обременительны для заемщика. Это так?

– У нашего банка есть отличные предложения! Например, «Потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан РФ на повышение уровня благоустройства домовладений». Он выдается банком в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2023 году максимальная сумма кредита для сельских жителей Волгоградской области увеличена и теперь составляет 500 тысяч рублей, причем на каждую из целей: ремонт жилых домов, расположенных на сельской территории, а также для них приобретение, монтаж оборудования для электроснабжения, водоснабжения, газификации, отопления, канализации. Таким образом, общая сумма таких кредитов на одного заемщика может составить 1 млн. руб. Минимальная сумма – 30 тысяч рублей. Есть и изменения. Теперь клиенты могут использовать до 40% (включительно) кредитных средств на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда). Напомню, что кредит на благоустройство для жителей села льготный и субсидируется государством,

– Кто может получить целевой потребительский кредит и на каких условиях?

– Целевой потребительский кредит предоставляется только жителям сельской местности на благоустройство жилых домов, расположенных на сельских территориях. Под это понятие попадают практически все населённые пункты Волгоградской области. В Россельхозбанке этот кредит доступен клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 5 лет (включительно). Минимальная процентная ставка при наличии личного страхования заемщика составляет 3,25%, при отсутствии личного страхования – 5% годовых в рублях*. Обеспечение по кредиту не требуется. Комиссия за выдачу кредита не взимается.

Уточню, что льготная процентная ставка применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 №1514).

Как и все целевые кредиты, выдаваемые в рамках госпрограмм, потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладений имеет ряд обязательных требований.

Во-первых, работы по благоустройству должны осуществляться подрядной организацией, соответствующей требованиям банка к подрядным компаниям на основании Договора подряда, заключенного с Заемщиком.

Во-вторых, кредитные средства в день подписания кредитного договора перечисляются на счет подрядной организации, указанный в Договоре подряда, то есть наличные средства заемщик по кредитному договору не получает.

Кроме того, факт приобретения и монтажа оборудования обязательно должен своевременно подтверждаться актом приёма-передачи товаров или актом выполненных работ.

– Каким образом можно подать заявку на кредит?

– В любом из офисов банка, а также на сайте банка. Пакет документов для кредита минимален. Клиенту необходимо лично предоставить в банк паспорт, ИНН, СНИЛС, документ о доходах. Впрочем, доходы можно подтвердить через учетную запись на Госуслугах. И что важно: если доходов заемщика недостаточно, то можно привлечь созаемщика.

– У банка есть предложение для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство?

– Да, те граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство (ЛПХ) на территории Волгоградской области и применяют специальный налоговый режим, могут взять кредит на приобретение семян, ГСМ, молодняка, удобрений, средств защиты растений, а также инвестиционный кредит на оборудование. И ставка также будет льготной, субсидируемой государством и очень привлекательной.

– А какими условиями по кредитам привлекаете горожан?

– В Россельхозбанке ставки и условия по потребительским кредитам традиционно привлекательны и пользуются спросом. Специальное предложение есть для тех, кто зачисляет заработную плату на карту РСХБ.

– Давайте еще раз уточним, куда можно обращаться по вопросам кредитования?

– Подать заявку и получить детальные консультации по кредитам можно в офисах Россельхозбанка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

*Льготная процентная ставка 3,25% годовых – при наличии личного страхования, 5,0% годовых – при отсутствии личного страхования: с даты заключения кредитного договора по дату изменения льготной процентной ставки на базовую или стандартную процентную ставку при наступлении событий, определенных условиями кредитного договора;

базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка, увеличенная на ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату изменения льготной ставки на базовую. Применяется в случае отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении АО «Россельхозбанк» субсидий, основанием для которого является недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в Правилах № 1514;стандартная процентная ставка 15,5% годовых: в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, а именно:а) нарушение заемщиком целей использования кредита, указанных в Правилах № 1514;б) невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному договору (за исключением случая (случаев) возникновения в течение последних 180 календарных дней просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней включительно) до момента исполнения заемщиком своих просроченных обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному договору.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка .России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015. Реклама.



