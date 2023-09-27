Экономика 27.09.2023 15:52
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27.09.2023 15:52
Бизнес-клиенты Банка Уралсиб – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить в аренду онлайн-кассу «2в1» – кассовый терминал Эвотор 5i со встроенным терминалом эквайринга. Касса предоставляется под ключ с ОФД и фискальным накопителем партнером Банка Уралсиб – компанией «Платежные технологии» (ООО «Первый ККМ»).
Для оформления онлайн-кассы в аренду необходимо обратиться к клиентскому менеджеру в офисе банка, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса, или в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн.
Варианты аренды:
• аренда онлайн-кассы «2в1» за 4000 руб. в месяц с переходом в собственность после 15 месяцев платежей в комплектации с фискальным накопителем на 15 месяцев (если фискальный накопитель на 36 месяцев, касса переходит в собственность после 18 месяцев);
• аренда онлайн кассы «2в1» за 3500 руб. в месяц без перехода в собственность.
У клиентов есть также и другие возможности приобретения и аренды онлайн-касс:
• выкуп на любом сроке аренды;
• аренда кассы без терминала эквайринга;
• рассрочка на 2 или 4 месяца;
• покупка кассы за полную стоимость.
Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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