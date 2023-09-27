Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»

Три предприятия, входящие в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), стали лауреатами V Национальной премии «Корпоративный музей». В число победителей вошли проекты Волжского трубного завода (ВТЗ), Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и Северского трубного завода (СТЗ).





Итоги премии были подведены в рамках масштабного форума, завершившегося в Екатеринбурге и включенного в актуальный событийный календарь города, который в этом году отмечает свой 300-летний юбилей. Экспертная комиссия оценила 160 проектов из 45 городов в 18 номинациях, в их числе – «Новая экспозиция», «Выставка года», «Музейное исследование», «Лучший промышленный маршрут музея», «Лучшее музейное мероприятие» и «Персона года». Победители были названы в рамках торжественной церемонии, прошедшей на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр».





Выставочный просветительский проект ВТЗ «Perspicillum» занял первое место в номинации «Лучший музейный интернет-проект». Музей истории ПНТЗ стал лауреатом второй степени в номинациях «Развитие кадрового потенциала» и «Корпоративная социальная ответственность» с проектами «Помогаем растить будущих инженеров» и «Полвека на благо завода и города». Специальный приз в номинации «Открытие года» получил музейный комплекс СТЗ «Северская домна» с проектом второй очереди реконструкции музейного комплекса.





— Для ТМК сохранение наследия и популяризация истории отрасли – часть масштабной работы, которую мы проводим в регионах присутствия для укрепления имиджа рабочих профессий и формирования осознанного отношения металлургов к своим истокам и своему труду. Эту задачу решают корпоративные музеи, которые сегодня из мест размещения постоянных экспозиций стали полноценными выставочными площадками или конференц-залами, где реализуются культурные и профориентационные проекты, а также ключевыми точками на экскурсионных маршрутах промышленного туризма компании. Здесь мы знакомим сотрудников и внешнюю аудиторию с нашими ценностями, демонстрируем путь, который металлургия прошла за несколько столетий, и показываем ее современный облик – передовые технологии и коллектив профессионалов, развивающих промышленность и экономику, — сказал генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.





Основная цель премии, генеральный партнером которой выступает ТМК, — формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу России. В рамках форума представители корпоративных музеев со всей страны посетили СТЗ в городе Полевском Свердловской области, где познакомились с уникальным маршрутом промышленного туризма «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода». Участники экскурсии увидели музейный комплекс «Северская домна», который является ярким образцом уральской промышленной архитектуры середины XIX века, и современное производство стальных труб.