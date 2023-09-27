Общество 27.09.2023 12:35
0
27.09.2023 12:35
☑️ Инновационный бестселлер OMODA C5 – от 2 359 900 руб.
☑️ Полноприводная версия OMODA C5 AWD – от 2 779 900 руб.
☑️ Технологичный и эффектный седан OMODA S5 – от 2 089 900 руб.
Автомобили с ПТС в наличии уже ждут Вас! Максимальные выгоды, подарки, уникальные кредитные программы и другие привилегии от официального дилера доступны для Вас в OMODA КЛЮЧАВТО Волгоград.
Свяжитесь с нами, и менеджер озвучит Вам наиболее выгодное индивидуальное предложение!
Узнайте больше об OMODA и специальных предложениях на нашем сайте: https://keyauto.su/aW00
г. Волгоград, проспект имени Ленина, 65 Б.
тел. +7 (8442) 205-058
Реклама. ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО»
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храм27.09.2023 11:51
Общество 27.09.2023 11:51
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусорки27.09.2023 09:52
Общество 27.09.2023 09:52
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимы27.09.2023 09:30
Общество 27.09.2023 09:30
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в Волгограде27.09.2023 09:29
Общество 27.09.2023 09:29
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспорт27.09.2023 09:19
Общество 27.09.2023 09:19
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водой26.09.2023 21:59
Общество 26.09.2023 21:59
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупцию26.09.2023 21:18
Общество 26.09.2023 21:18
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видео26.09.2023 20:29
Общество 26.09.2023 20:29
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантером26.09.2023 20:08
Общество 26.09.2023 20:08
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами26.09.2023 18:28
Общество 26.09.2023 18:28
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять ислам26.09.2023 16:08
Общество 26.09.2023 16:08
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективы26.09.2023 15:56
Общество 26.09.2023 15:56
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Волгоградской области выросла на 24%26.09.2023 14:31
Общество 26.09.2023 14:31
«А сам не плошай»: губернатор Бочаров поставил прививку от гриппа26.09.2023 13:59
Общество 26.09.2023 13:59
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Алексей Дьяков26.09.2023 13:15
Общество 26.09.2023 13:15