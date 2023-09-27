Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров





Обучение в виртуальной реальности с помощью тренажеров прошли уже более 100 сотрудников Волгоградского НПЗ. Всего специалистами предприятия подготовлено порядка 15 сценариев для обучения представителей основных рабочих профессий ВНПЗ.

Среди программ обучения - пуск, остановка и перевод в резерв насоса, пуск печи, работы на высоте, обход территории производственного объекта, работа на железнодорожных эстакадах.

VR-тренажер полностью имитирует ситуацию, и работник может заранее отработать все действия еще до выхода на производственную площадку. Особенно это помогает новым сотрудникам, у которых еще мало опыта.

Напомним, в этом году VR-этап был впервые включен в программу заводского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Упражнения в виртуальной реальности выполняли представители 4 из 6 номинаций.





Для волгоградских нефтепереработчиков цифровизация и автоматизация производства – в приоритете. Уже сейчас управление производственными объектами осуществляется удаленно специалистами центральной операторной. А система интеллектуального видеонаблюдения, основанная на нейросетевых технологиях, помогает следить за соблюдением правил промышленной безопасности на производственных площадках завода. В процессе внедрения находится технология «Мобильный обходчик».





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